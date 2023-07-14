Почему вода уносит детей. Рассказывают петербургские врачи

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пятеро детей утонули в водоемах Петербурга в 2023 году, с тех пор как погода позволила открыть купальный сезон. Последняя трагедия случилась на Ве­рхнем Суздальском оз­ере — погибли два подростка. Казалось бы, спасатели успели вытащить детей, восстановили сердцебиение. Но детские организмы не справились с травмой.



«Фонтанка» поговорила с врачами Санкт-Петербургского педиатрического университета, которые рассказали, когда утонувшего ребенка можно спасти и от чего зависит успех реанимационных действий.



Как сообщает Главное управление МЧС по Петербургу, с начала купального сезона в водоемах Петербурга утонули уже 16 человек, пятеро из них — дети. Жизни еще 10 человек удалось спасти. Последние жертвы — 12-летняя девочка и 15-летний подросток. Обоих извлекли из воды спасатели, откачали на берегу и доставили девочку — в Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет, а мальчика — в ДГБ Марии Магдалины в очень тяжелом состоянии. Они умерли в отделениях реанимации.



14 июня утонули две сестры, 2008 и 2010 годов рождения, в Большом Круглом пруду.

22 июня в районе дома № 108 по пр. Обуховской Обороны в Неве утонул 15-летний мальчик.

13 июля в Верхнем Суздальском озере утонули девочка 12 лет и 15-летний мальчик.

«Детей достали и откачали»

Утонувших 13 июля на Втором Суздальском озере детей будто бы откачали спасатели, оказывавшие первую сердечно-легочную реанимационную помощь (дыхание рот в рот, непрямой массаж сердца). Реанимобиль, доставивший их в реанимационные отделения детских больниц, использовал механическое поддержание кровообращения устройством «Лукас» — это своеобразная помпа, которая надавливает на грудную клетку. То есть тот же непрямой массаж, но в отличие от ручного беспрерывный и равномерный.



Ровно то же самое происходит, когда у человека случается внезапная остановка сердца. И если первые 20–30 минут он получает такую помощь, его довозят до стационарной реанимации с большими шансами на выживание. Почему дети, которым удалось запустить кровообращение, не выжили?

«Восстановление кровообращения — не гарантия возвращения к жизни. Если мозг долго был без кислорода — от двух минут и больше — страдает вторая сигнальная система коры головного мозга, зависимая от оксигенации — насыщения кислородом, — поясняет главный детский анестезиолог-реаниматолог Северо-Запада, профессор СПбГПМУ, доктор медицинских наук Юрий Александрович. — Во всем мире при оказании неотложной помощи используются «правила оживления» — ABC. Airway — проходимость дыхательных путей. Breathing — дыхание. Circulation — кровообращение. То есть самое важное — обеспечение естественного дыхания, потому что сердце может сколько угодно колотиться, но если вдоха нет, оно будет гонять неоксигенированную кровь, а надо, чтобы мозг — самый чувствительный к недостатку кислорода орган — получил его как можно быстрее. Если пострадавший задышал самостоятельно, мы точно знаем, что все будет хорошо: этим процессом управляет голова, значит, с ней все в порядке, в отличие от сердца она не умеет работать в автоматическом режиме.



Но с дыханием у утопленников возможны проблемы, если они плавали в пресной воде. Она, в отличие от соленой морской, при попадании в легкие повреждает альвеолокапиллярную мембрану и всасывается через нее вместо воздуха — возникает так называемый респираторный дистресс-синдром, о котором все наслышаны за время эпидемии коронавируса».

Наблюдателям на берегу кажется, что если человека прореанимировали, он уже живой. На самом деле так бывает не всегда.

«Время — мозг — жизнь»

Евгений Фелькер, заведующий отделением реанимации СПбГПМУ, назвал условия, от которых зависит возможность спасти утонувшего ребенка: «Успех реанимационных мероприятий зависит от многих факторов: в какой воде произошло утопление — теплой или холодной, пресной или соленой, сухое ли это утопление или попала жидкость в легкие, оказана ли первичная помощь на месте, качество работы бригады скорой помощи на догоспитальном этапе, возможности оказания помощи в стационаре, наличие или отсутствие сопутствующей патологии у пациента, присоединение (развитие) полиорганной недостаточности. Но самое важное в любой реанимации — время. Чем меньше времени мозг страдал от кислородной недостаточности, тем больше шансов на успех».



Все эти условия еще и важны в сочетании. В практике Евгения Фелькера был случай, когда удалось спасти ребенка, долго находившегося в воде: «Мальчик в холодную погоду поскользнулся, упал в пруд и находился в воде не менее пяти минут. Родители сами начали сердечно-легочную реанимацию, вызвали скорую. Реанимационные мероприятия в нашей клинике были настолько успешными, что выписали его безо всяких неврологических проблем. Мы до сих пор общаемся с родителями — ребенок растет и нормально развивается».



Профессор Юрий Александрович объясняет такое чудесное спасение тем, что «в холодной воде тело подвергается гипотермии — кровообращение замедляется, тем самым сохраняя возможность насыщения мозга кислородом на более длительный промежуток времени. В мировой литературе описаны случаи, когда люди уходили под лед и оставались без дыхания 20 минут и были спасены».

Экономия кислорода в момент, когда начинаешь тонуть, очень важна, говорят врачи. Но беда в том, что у человека, а у ребенка особенно, возникает так называемый водно-панический синдром: он начинает усиленно барахтаться, дыхание учащается — ему бы кислород сберечь, а он его активно расходует и очень быстро остается без воздуха.

Спасение утонувших детей для Педиатрического университета — дело, можно сказать, привычное. При этом пострадавших на водоемах у них меньше, чем утонувших в ванне. Самая распространенная причина трагедии — невнимательность. Мама купала ребенка — отвлеклась на звонок подруги: «Вышла на минуту, вернулась, а он уже утонул». К счастью, в большинстве случаев у детей утопление заканчивается спасением. Большое значение имеет то, что у них, в отличие от взрослых, здоровое, не скомпрометированное сердце.



Как спасать тонущего на ваших глазах, рассказали сегодня, 14 июля, в комитете по здравоохранению Петербурга:

доставить пострадавшего на берег;

освободить полость рта от воды и тины;

уложить животом на своё колено и, надавливая на спину и рёберные дуги, добиваться вытекания воды из дыхательных путей;

перевернув на спину, положить пострадавшего на твёрдую поверхность и запрокинуть голову так, чтобы язык не закрывал гортань. Зажать ноздри и начать проводить искусственное дыхание. Причиной № 1 гибели на воде в комитете по здравоохранению называют алкогольное опьянение. Причиной № 2 — самоуверенность. Переоценка своих возможностей приводит порой к трагическим последствиям.

ГУ МЧС России по Петербургу после гибели подростков в очередной раз напомнил всем желающим освежиться и поплавать в открытых водоемах — кажущаяся безопасность такого времяпрепровождения обманчива. Помните:



— купаться следует в специально оборудованных местах,

— не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения,

— в воде следует находиться не более 10–15 минут: при переохлаждении тела могут возникнуть судороги,

— не подплывайте близко к идущим судам,

— не прыгайте в воду и не ныряйте в неизвестных местах (можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т. п.),

— не допускайте грубых игр на воде (нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.),

— не оставляйте возле воды малышей (они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму),



— с осторожностью плавайте на надувных матрацах, кругах и пр. (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть),

— не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны,



— не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы,

— никогда не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду.

