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    Друзья утонувшего на Суздальском озере в Петербурге подростка разбежались, увидев спасателей

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    Сотрудники полиции Выборгского района ищут подростков, которые были с утонувшим в озере мальчиком. Но сбежали.

    17-летний мальчик, которого вытащили накануне около одиннадцати вечера из вод Верхнего Суздальского озера, приехал в Петербург из Читинской области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа. Он, по предварительной информации, был на пляже в компании друзей. Но молодые люди разбежались сразу после того, как вызвали спасателей.

    Тело молодого человека подняли с глубины 6 метров. Он ушел купаться и пропал из поля зрения. Откачать его не смогли. На Суздальских озерах это был второй случай за день.

    Вчера в Петербурге утонули несколько детей. В целом в России на водоёмах за июль погибли более 900 человек.

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