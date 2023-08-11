Утонувшего в Гореловском озере ребёнка увезли в больницу, не дожидаясь скорой. Без алкоголя не обошлось

Дошкольница погибла после купания в Красносельском районе Петербурга. Трое взрослых пришли на пляж с ней и горячительным. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 августа.

Как сообщили в Следственном комитете, девочке, утонувшей в Гореловском озере, было шесть лет. Из воды её достала мать, она же, не дожидаясь бригады скорой, на своём автомобиле поехала с ребёнком в ближайшее медучреждение. Там констатировали смерть.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, проверку поставила на контроль прокуратура Красносельского района Петербурга.



По данным «Фонтанки», на оборудованном пляже с двумя детьми-погодками отдыхала 34-летняя жительница Кировского района. Компанию ей составляли сосед того же возраста и знакомый, фамилию которого назвать не смогли. Как говорят, расслабляясь, за детьми присматривать не забывали. По словам матери, в какой-то момент она на несколько секунд отвлеклась, и игравшая в песке старшая дочь пропала из виду. На крики девочка не отозвалась, и женщина нырнула в воду. Сосед, с его слов, отходивший поговорить по телефону, застал уже толпу и попытки откачать ребёнка. Скорую вызвали, но решили не ждать. Осматривавшие девочку медики обратили внимание и на состояние женщины. Запах алкоголя не остался незамеченным.

