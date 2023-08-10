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    Шесть безымянных садов и скверов в Петербурге обрели названия

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    В Петербурге присвоили названия четырем безымянным скверам, одному саду и одному бульвару. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

    По решению Топонимической комиссии, на Прибрежной улице в Невском районе появился Брандмейстерский бульвар, сообщает 10 августа пресс-служба администрации Петербурга. Он получил свое название в честь 220-летия первой в России профессиональной команды пожарных служителей, которая была создана 24 июня 1803 года по указу императора Александра I. В 1952–1991 годах неподалеку от него, на месте дома 33 по Рыбацкому проспекту, располагалось здание депо 44-й пожарной части. Сейчас на бульваре установлен памятник «Бравый брандмайор» и проходят показательные выступления пожарных.

    Сад на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности получил название сад Верности. Он примыкает к зданию районного ЗАГСа, а также в нем установлена скульптура «Аисты», которая символизирует супружескую верность, любовь и крепкую семью.

    Между проспектами Ветеранов и Народного Ополчения в Красносельском районе города теперь расположен Верхне-Ивановский сквер. Названием он обязан своему расположению в верхнем течении реки Ивановки. Аналогичным образом сквер в нижнем течении реки, между проспектом Ветеранов и улицей Чекистов, назвали Нижне-Ивановским.

    В Колпино между домами 4 и 32 на Тверской улице появился сквер Защитников Отечества. Рядом с ним, в здании, на месте которого сейчас стоит дом 18 по Тверской улице, в 1941 году формировался Ижорский добровольческий батальон. А в самом сквере установлен памятник воинам-участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

    Также свое имя обрел сквер у дома 20 по улице Ивана Черных. Поскольку ранее там стояла церковь святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, его назвали сквером Сергия Радонежского.

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