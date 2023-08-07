Лучше без штанов, но в панамке. Посмотрите, как петербуржцы переживают аномальную жару

Настал тот самый день, когда в Петербурге лучше не высовываться из дома без зонтика. И без купальника или плавок. Рассказываем и показываем, как горожане переживают жару. Не спрашивайте, почему все эти люди не на работе. Мы тоже им завидуем.

Сегодня чем ваш зонтик больше, тем лучше. А цвет выбирайте посветлее и поярче, чтобы аномальное для Северной столицы солнце не прожарило купол зонта по самую рукоятку. Кстати, на экскурсионных корабликах вместо привычных пледов уже выдают зонтики. Других вариантов спастись на палубе от жары нет.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот купальник или плавки брать с собой придется на свой страх и риск. Нет, редакция «Фонтанки» не сомневается в том, что в них вы неотразимы. Но Роспотребнадзор забраковал все 24 городских пляжа и запретил купаться в местной воде. Нарушителей запрета может ждать близкое знакомство с острой кишечной инфекцией или гепатитом А. Мы понимаем, что в городе, раскаленном до 30 с лишним градусов, этим мало кого можно отвадить от вожделенных водных процедур. Поэтому постарайтесь хотя бы держать рот закрытым, пока окунаетесь. И потом ничего не есть теми же руками, которыми вы плескались в запретных водоемах.



И уж конечно не стоит охлаждаться в городских фонтанах. До вас там могли охладиться утки, голуби, а то и крыски из ближайшего пункта утилизации твердых отходов. А металлоконструкции на дне чаши фонтана могут не только поранить ноги, но и приложить током. Исключение — «пешеходные» фонтаны, сконструированные для того, чтобы бегать между струйками. В Парке 300-летия именно такой фонтан.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное правило пляжной моды сегодня простое. Самый лучший купальный наряд — тот, что защитит вас от солнечного удара. Сегодня лучше оказаться без штанов, но в панамке, чем наоборот. Не стесняйтесь купаться в футболке — так плечи точно не обгорят. Все открытые участки кожи лучше смазать солнцезащитным кремом. Начните с лица, если не хотите на следующий день изображать в офисе верхнюю секцию светофора. И закончите подъемом стоп — поверьте, эти места обгорают так, что потом вы неделю будете помнить, что они у вас есть.

