Без кондиционера. Как охладиться в жару дома и на улице

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В Петербург вот-вот придет жара до +33 градусов. Как охладиться в этот день? Что пить и что есть? И правда ли теплый душ помогает лучше холодного? Простые советы дают коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера». Как охлаждаться и что есть Пейте много воды Достаточное количество жидкости в организме позволяет вам потеть: пот, испаряясь с кожи, охлаждает вас. Поэтому в жару крайне опасно доводить себя до обезвоживания. Помните: если вы почувствовали, что хотите пить, значит, ваш организм уже начал страдать. Поэтому пейте воду как можно чаще.

Приложите к коже что-то влажное и холодное Чтобы быстро охладиться, воспользуйтесь мокрым полотенцем или салфетками. Эксперты советуют воздействовать ими на определенные точки на теле — например, на задней части шеи, под мышками, на запястьях или в паху. Именно здесь сосуды находятся близко к коже, поэтому холод заберет больше тепла из вашего тела и быстрее понизит температуру.

Помните: прикладывать к этим точкам пакеты со льдом или замороженные продукты из морозилки — плохая идея. Так вы можете обжечь кожу. Если все же хотите использовать лед, лучше заверните его в полотенце. И держите его не больше, чем 20 минут каждые 2–4 часа.

Примите теплый душ Не удивляйтесь: именно теплая (около 33 градусов), а не прохладная вода лучше всего помогает охладиться в жару. Теплый душ увеличит приток крови к коже и позволит «выпустить» из организма большее количество тепла. А холодный на самом деле только повысит температуру тела. Ешьте продукты, которые помогут охладиться Салат из овощей Овощи содержат много воды, которая увлажняет и сохраняет прохладу. Салат, например, на 95% состоит из воды, а огурец — на 96%. Кроме того, салаты не требуют тепловой обработки.

Арбуз

Он на 90% состоит из воды и содержит витамины С и А, а также антиоксидант ликопин. Это идеальная закуска, чтобы охладиться и восполнить запас электролитов, которые мы теряем, когда потеем.



Мята

Она обеспечивает мгновенное ощущение прохлады . Это некалорийная добавка, которая освежит любой напиток или салат.

Перец чили

Как ни странно, острая пища — отличный способ справиться с жарой. Она сразу вызовет у вас потоотделение, и вам станет намного легче. Только не забывайте пить побольше воды!



Замороженные фрукты

Из них можно сделать охлаждающий смузи или домашнее фруктовое мороженое. Но тут важно контролировать количество сахара.

Выбирайте безалкогольные напитки

Спиртное задерживает жидкость в организме и обезвоживает. Если обычная вода кажется вам пресной, добавляйте в напиток травы или замороженные ягоды и фрукты.

Как выжить в жару дома Даже если у вас нет кондиционера, вы можете предотвратить нагревание квартиры. Вот несколько лайфхаков, которые вам помогут. Купите жалюзи или плотные шторы Чем меньше прямого солнечного света попадет в квартиру, тем в ней будет прохладнее. Вы можете использовать жалюзи, роллеты, маркизы, рольставни. Другой вариант — шторы из плотной ткани темного цвета: такие часто можно встретить в гостиницах в южных городах. На балконе или террасе поставьте специальный зонтик — как на пляжах.

Закрывайте окна, задвигайте шторы или опускайте жалюзи в те часы, когда солнце активнее всего светит в квартиру. Но в остальное время лучше оставляйте окна открытыми — жить совсем без солнечного света тоже нехорошо.

Минимизируйте использование бытовой техники В особенно жаркие дни старайтесь использовать электроприборы только в случае крайней необходимости. Они вырабатывают энергию и излучают тепло — из-за этого температура в помещении повышается. Все устройства, которые вы не используете а данный момент — например, телевизор или стационарный компьютер, — выключайте из розетки.

В самое жаркое время дня в идеале отказаться и от приготовления пищи. Жар от работающей плиты или духовки сильно увеличит температуру в комнате — и вам будет не так-то просто охладить комнату, если на улице настоящее пекло. Готовьте рано утром или поздно вечером. Либо воспользуйтесь мультиваркой — она производит гораздо меньше тепла.

Проветривайте помещение в определенное время Лучше всего проветривать квартиру вечером, ночью или рано утром. Откройте балкон и окна сразу во всех комнатах и не закрывайте двери — так вы обеспечите максимальный приток свежего воздуха.

Хотя бы за полчаса до сна обязательно проветрите спальню. Так из помещения уйдет тепло, которое накопилось за весь день. А лучше оставьте окно приоткрытым на всю ночь. Увлажняйте воздух

Часто во время сильной жары воздух становится слишком сухим. Справиться с этой проблемой может профессиональный увлажнитель, но если у вас его нет — не беда. Заполните водой ведро или тазик и поставьте его рядом с открытым окном или балконной дверью. Под воздействием солнечного тепла вода превратится в пар — так воздух в квартире станет более влажным. А если добавите в воду пару капель вашего любимого эфирного масла, — еще и ароматным.

