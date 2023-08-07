Спасение от жары. В петербургском метро будут бесплатно раздавать воду

В петербургской подземке изнемогающие от жары горожане смогут бесплатно взять воду — на некоторых станциях. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба метрополитена.
Речь идет о станциях «Проспект Просвещения», «Спортивная» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюли 1 и 2), «Горьковская», «Петроградская» и «Парнас». Воду можно найти при входе в вестибюль за турникетами.
Как пояснили в пресс-службе подземки, именно на этих станциях превышен температурный порог в 30 градусов тепла.
Тем временем Петербург уже прогрелся до +32 градусов, обогнав Москву. Погода приготовила еще один сюрприз: во вторник в городе ждут грозы и сильный ветер.
Как Петербург переживает аномальную жару, рассказываем и показываем в онлайн-трансляции.