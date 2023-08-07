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    Спасение от жары. В петербургском метро будут бесплатно раздавать воду

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    В петербургской подземке изнемогающие от жары горожане смогут бесплатно взять воду — на некоторых станциях. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба метрополитена.

    Речь идет о станциях «Проспект Просвещения», «Спортивная» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюли 1 и 2), «Горьковская», «Петроградская» и «Парнас». Воду можно найти при входе в вестибюль за турникетами.

    Как пояснили в пресс-службе подземки, именно на этих станциях превышен температурный порог в 30 градусов тепла.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей Дмитриев
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    Тем временем Петербург уже прогрелся до +32 градусов, обогнав Москву. Погода приготовила еще один сюрприз: во вторник в городе ждут грозы и сильный ветер.

    Как Петербург переживает аномальную жару, рассказываем и показываем в онлайн-трансляции.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей Дмитриев

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    Комментарии 18

    Гость07 Авг 2023 в 15:35
    Хорошего даром не дают.
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