Готовы к жаре? У погоды несколько сюрпризов для Петербурга

После «очень интересных» выходных Петербург ждёт уже слишком высокая для многих температура. «Питерцы, готовы к жаре?» — спрашивает 4 августа ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.



В понедельник, 7 августа, регион окажется в тёплом секторе циклона с центром над Балтикой. Воздух в городе прогреется до 31–33 градусов, а в области — до 29–34 градусов.

