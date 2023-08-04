Готовы к жаре? У погоды несколько сюрпризов для Петербурга

После «очень интересных» выходных Петербург ждёт уже слишком высокая для многих температура. «Питерцы, готовы к жаре?» — спрашивает 4 августа ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
В понедельник, 7 августа, регион окажется в тёплом секторе циклона с центром над Балтикой. Воздух в городе прогреется до 31–33 градусов, а в области — до 29–34 градусов.
«Однако бывало в Санкт-Петербурге и еще более жаркое 7 августа — в 2010 году в этот день был установлен абсолютный рекорд жары для Северной столицы, который составляет +37,1 градуса», — отмечает Леус.
Во вторник, 8 августа, погода резко изменится. Холодный атмосферный фронт собьёт жару и принесёт ливни с грозами. Не исключены шквалы и град. Интенсивность ненастья будет зависеть от времени прохождения фронтального раздела.
В предстоящие выходные, напомним, произойдёт смена циклонов, но при этом погода обещает быть хорошей. Суббота — без осадков, 23–26 градусов. В воскресенье возможна гроза и до 30 градусов.