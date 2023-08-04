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    Летит-летит тропический воздух. Главный синоптик Петербурга пообещал очень интересные выходные

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    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что погода в предстоящие выходные обещает быть очень интересной. Он написал в пятницу, 4 августа, в своем Telegram-канале, что произойдет смена циклонов.

    «Впереди выходные, которые обещают быть очень интересными <…> Сразу скажу погода в выходные хорошая», — говорится в посте синоптика.

    Суббота, 6 августа, ожидается без осадков и с повышенным атмосферным давлением, температура днем до 23…26 градусов тепла. К воскресенью на смену нынешнему циклону придет другой, который принесет в Петербург тропический воздух — уже во второй половине ночи и утром ожидается прохождение теплого атмосферного фронта с дождями и грозами, которые прогремят даже ночью

    «Днем вся Ленинградская область попадает в теплый сектор циклона, осадки прекращаются, и температура воздуха в Санкт-Петербурге стремиться к тридцати градусной отметки», — прогнозирует Колесов

    В пятницу, 4 августа, в Санкт-Петербурге будет тепло — до 25 градусов тепла. Однако днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом. В МЧС предупредили петербуржцев о неблагоприятной погоде.

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