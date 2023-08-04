Летит-летит тропический воздух. Главный синоптик Петербурга пообещал очень интересные выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что погода в предстоящие выходные обещает быть очень интересной. Он написал в пятницу, 4 августа, в своем Telegram-канале, что произойдет смена циклонов.

«Впереди выходные, которые обещают быть очень интересными <…> Сразу скажу погода в выходные хорошая», — говорится в посте синоптика.



Суббота, 6 августа, ожидается без осадков и с повышенным атмосферным давлением, температура днем до 23…26 градусов тепла. К воскресенью на смену нынешнему циклону придет другой, который принесет в Петербург тропический воздух — уже во второй половине ночи и утром ожидается прохождение теплого атмосферного фронта с дождями и грозами, которые прогремят даже ночью

