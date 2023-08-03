    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, зап

    752мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.84eur101.93

    Жара, ураганы, наводнения. В Петербурге разработали план адаптации к изменениям климата

    935
    3 комментария

    Власти Петербурга подготовили план адаптации к изменениям климата, следует из проекта постановления, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 3 августа.

    Как следует из документа, всего Северная столица подвержена 17 рискам. Два из них «весьма опасного уровня» — жара, а также ураганы, смерчи и сильный ветер. Один просто «опасного уровня» — сильные атмосферные осадки (дождь и снег). А также 13 умеренно опасных (включая наводнения, затопление территорий, град, природный пожар) и два опасных сельскохозяйственных метеорологических явления (засуха и заморозки)

    В документе также содержится список адаптационных мероприятий. Среди них, к примеру, создание лесопаркового зеленого пояса Санкт-Петербурга, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами с целью снижения выбросов парниковых газов.

    Денежная оценка возможного ущерба в опубликованном документе не обозначена. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в черновых вариантах отмечалось, что расчетный ущерб (при условии, если все климатические риски случатся в один календарный год) составит 787 млрд рублей. Самое серьезное — это подтопление территорий (379 млрд) и пучение (промерзание воды в грунте) — 168 млрд. Подробнее о том, как и зачем власти Северной столицы оценивали природные риски, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close