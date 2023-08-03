Жара, ураганы, наводнения. В Петербурге разработали план адаптации к изменениям климата

Власти Петербурга подготовили план адаптации к изменениям климата, следует из проекта постановления, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 3 августа.
Как следует из документа, всего Северная столица подвержена 17 рискам. Два из них «весьма опасного уровня» — жара, а также ураганы, смерчи и сильный ветер. Один просто «опасного уровня» — сильные атмосферные осадки (дождь и снег). А также 13 умеренно опасных (включая наводнения, затопление территорий, град, природный пожар) и два опасных сельскохозяйственных метеорологических явления (засуха и заморозки)
В документе также содержится список адаптационных мероприятий. Среди них, к примеру, создание лесопаркового зеленого пояса Санкт-Петербурга, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами с целью снижения выбросов парниковых газов.
Денежная оценка возможного ущерба в опубликованном документе не обозначена. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в черновых вариантах отмечалось, что расчетный ущерб (при условии, если все климатические риски случатся в один календарный год) составит 787 млрд рублей. Самое серьезное — это подтопление территорий (379 млрд) и пучение (промерзание воды в грунте) — 168 млрд. Подробнее о том, как и зачем власти Северной столицы оценивали природные риски, читайте в материале «Фонтанки».