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    Двое петербуржцев в больнице после трагедии в палаточном лагере на Яльчике, где погибли взрослые и дети

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    После трагедии на озере Яльчик в Марий Эл в Волжской центральной городской больнице 31 июля остаются два петербуржца, а также житель Чувашии в тяжёлом состоянии. Одному из петербуржцев предстоит операция. Два жителя Марий Эл проходят лечение в Детской республиканской больнице, один — в Республиканской клинической больнице. Об этом сообщает издание Mari Media.

    Вечером 29 июля в Республике Марий Эл в результате шторма пострадали 29 туристов и восемь погибли, включая трех детей. На палаточные лагеря упали деревья. Взрослый и ребёнок получили травмы у озера Таир, а около Яльчика были ранены 27 человек, включая шестерых детей, и погибли трое детей и пять взрослых. По информации МЧС, они отдыхали «дикарями».

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    К месту трагедии было направлено 12 бригад скорой помощи, отчитывается региональный Минздрав. Транспортировка пациентов осуществлялась очень оперативно. В Волжскую ЦГБ прибыли две бригады санавиации. 30 июля было принято решение об эвакуации четырёх пациентов в Казань. Возбуждено уголовное дело.

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