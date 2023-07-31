Двое петербуржцев в больнице после трагедии в палаточном лагере на Яльчике, где погибли взрослые и дети

После трагедии на озере Яльчик в Марий Эл в Волжской центральной городской больнице 31 июля остаются два петербуржца, а также житель Чувашии в тяжёлом состоянии. Одному из петербуржцев предстоит операция. Два жителя Марий Эл проходят лечение в Детской республиканской больнице, один — в Республиканской клинической больнице. Об этом сообщает издание Mari Media.



Вечером 29 июля в Республике Марий Эл в результате шторма пострадали 29 туристов и восемь погибли, включая трех детей. На палаточные лагеря упали деревья. Взрослый и ребёнок получили травмы у озера Таир, а около Яльчика были ранены 27 человек, включая шестерых детей, и погибли трое детей и пять взрослых. По информации МЧС, они отдыхали «дикарями».

