Палаточный лагерь в Марий Эл завалило деревьями во время урагана. Пострадавших почти три десятка, погибли восемь человек

В результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик и озера Таир в Республике Марий Эл пострадали 29 туристов и восемь погибли, включая трех детей. Об этом 30 июля сообщили в региональном
Инцидент произошел около 19:16 по московскому времени. Из-за урагана в указанном районе повалило деревья. Как сообщили в ведомстве, по данным на 10:00 воскресенья, возле озера Таир из-за шторма пострадали два человека, включая одного ребенка, около Яльчика — 27 человек, включая шесть детей, а также погибли восемь человек, из них трое — дети. По информации МЧС, они отправились на отдых с палатками «дикарями».
В больницы доставлены 17 человек, в том числе двое детей. Домой медики отпустили пятерых пострадавших, включая двух детей.
Последствия урагана устраняют 93 человека и 30 единиц техники. МЧС опубликовало фотографии с места происшествия. В воскресенье на территории региона вновь ожидаются грозы, ливни и ветер порывами до