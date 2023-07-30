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    Палаточный лагерь в Марий Эл завалило деревьями во время урагана. Пострадавших почти три десятка, погибли восемь человек

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    Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
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    В результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик и озера Таир в Республике Марий Эл пострадали 29 туристов и восемь погибли, включая трех детей. Об этом 30 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Инцидент произошел около 19:16 по московскому времени. Из-за урагана в указанном районе повалило деревья. Как сообщили в ведомстве, по данным на 10:00 воскресенья, возле озера Таир из-за шторма пострадали два человека, включая одного ребенка, около Яльчика — 27 человек, включая шесть детей, а также погибли восемь человек, из них трое — дети. По информации МЧС, они отправились на отдых с палатками «дикарями».

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    В больницы доставлены 17 человек, в том числе двое детей. Домой медики отпустили пятерых пострадавших, включая двух детей.

    Последствия урагана устраняют 93 человека и 30 единиц техники. МЧС опубликовало фотографии с места происшествия. В воскресенье на территории региона вновь ожидаются грозы, ливни и ветер порывами до 22 м/с.

    Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

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