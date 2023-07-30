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    СК возбудил уголовное дело после гибели восьми туристов в Марий Эл во время шторма

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    Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели восьми человек в парке Марий Чодра в Марий Эл. Случившееся квалифицировали по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти, сообщается в телеграм-канале СКР 30 июля.

    По данным СК РФ, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек, находясь в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

    Инцидент произошел около 19:16 по московскому времени. Из-за урагана в указанном районе повалило деревья. Как сообщили в ведомстве, по данным на 10:00 воскресенья, возле озера Таир из-за шторма пострадали два человека, включая одного ребенка, около Яльчика — 27 человек, включая шестерых детей, а также погибли восемь человек, из них трое — дети. По информации МЧС, они отправились на отдых с палатками «дикарями».

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