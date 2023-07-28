    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    751мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96

    Правительство РФ утвердило изменения в положение о призыве на военную службу

    6742
    18 комментариев

    Правительство России утвердило изменения в положение о призыве на военную службу, сообщает 28 июля РИА Новости. Поправки подготовило Минобороны РФ.

    «Они… определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — сообщили агентству в пресс-службе правительства.

    Напомним, закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. И тогда же Минобороны подготовило изменения, которые теперь утвердило правительство.

    Повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. Оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуги».

    Кроме того, теперь в самой повестке будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер.

    Уточняется, что повестки будут размещать в электронном реестре воинского учета. По замыслу авторов новеллы, через реестр можно будет встать на воинский учет и сняться с него без личной явки в военкомат.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Минобороны РФПравительство РФПризыв на военную службу
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Гость28 Июл 2023 в 22:32
    И что изменится, как бегали так и бегать будут, только тарифы увеличатся. Столько лет воспитывали поколение с понятием что служба отстой и потерянное время, а тут проснулись. Будут гонятся с удавкой за призывниками вместо того чтоб создать нормальную контактную профессиональную армию. Создайте систему подготовки без этой принудиловки со своими плюшками, вспомните советские времена которые у многих нев чести, когда было понятие ворошиловский стрелок, прыгали с парашютом и так далее, это и есть НВП. Но при нынешнем строе это дорого, в карман мало положешь, но это и есть мобилизационный ресурс без гонки за людьми с удавкой. Если бы мы были карликовым государством то может это и помогло. Но сделайте нормальные оклады контрактникам, а не чиновникам и депутатам и люди пойдут, их надо заинтересовать. А молодёжь подготавливать со школы, а не кормить лампасников, вкладывать деньги в это. И будет всем счастье, а не гонки за количеством и качеством.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close