Правительство РФ утвердило изменения в положение о призыве на военную службу

Правительство России утвердило изменения в положение о призыве на военную службу, сообщает 28 июля РИА Новости. Поправки подготовило Минобороны РФ.

«Они… определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — сообщили агентству в пресс-службе правительства.



Напомним, закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. И тогда же Минобороны подготовило изменения, которые теперь утвердило правительство.



Повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. Оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуги».

