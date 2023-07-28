Правительство РФ утвердило изменения в положение о призыве на военную службу

Правительство России утвердило изменения в положение о призыве на военную службу, сообщает 28 июля РИА Новости. Поправки подготовило Минобороны РФ.
«Они… определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — сообщили агентству в пресс-службе правительства.
Напомним, закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. И тогда же Минобороны подготовило изменения, которые теперь утвердило правительство.
Повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. Оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Кроме того, теперь в самой повестке будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер.
Уточняется, что повестки будут размещать в электронном реестре воинского учета. По замыслу авторов новеллы, через реестр можно будет встать на воинский учет и сняться с него без личной явки в военкомат.