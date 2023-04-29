Минобороны подготовило изменения в положение о призыве. Личные дела призывников будут формировать на основе данных из госресурсов

Минобороны РФ опубликовало 29 апреля проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы. В документе предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала «Госуслуги». В проекте указан перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

Проект постановления также определяет новый порядок оповещения призывников о явке в военкоматы — повестками, направляемыми заказным письмом и в электронном виде.

В документе отмечается, что повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. Они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан. В повестке также будет указываться, что призывникам со дня вручения повестки запрещается выезд из России, а неявка в военкомат без уважительной причины по истечении 20 дней календарных дней со дня, указанного в повестке, «влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер».

