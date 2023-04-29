    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    4 м/с, зап

    762мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.51eur88.37

    Минобороны подготовило изменения в положение о призыве. Личные дела призывников будут формировать на основе данных из госресурсов

    1921
    2 комментария

    Минобороны РФ опубликовало 29 апреля проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы.

    В документе предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала «Госуслуги». В проекте указан перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

    Проект постановления также определяет новый порядок оповещения призывников о явке в военкоматы — повестками, направляемыми заказным письмом и в электронном виде.

    В документе отмечается, что повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. Они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

    В повестке также будет указываться, что призывникам со дня вручения повестки запрещается выезд из России, а неявка в военкомат без уважительной причины по истечении 20 дней календарных дней со дня, указанного в повестке, «влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер».

    Кроме того, проектом постановления устанавливается срок полномочий призывных комиссий — шесть месяцев с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.

    Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2023 года.

    Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон об электронных повестках. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными, они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Военная службаЭлектронные повесткиПризыв
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close