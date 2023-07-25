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    В Кремле высказались о введении в РФ призывного возраста с 18 до 30 лет

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    Кремль ориентируются на позицию Минобороны в вопросе введения в России призывного возраста с 18 до 30 лет. Об этом во вторник, 25 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

    «Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на них. Конечно, исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся», — сказал представитель Кремля.

    Проект закона «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает поэтапного повышения границ призывного возраста. Из документа следует, что призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года. Нижнюю планку без какого-либо переходного периода предлагается оставить прежнюю — 18 лет.

    Депутат Картаполов 21 июля заявил, что Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года. В интервью «Фонтанке» он пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни.

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    Дмитрий ПесковПризывной возраст
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    Комментарии 10

    Гость25 Июл 2023 в 13:16
    Мошенники.
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