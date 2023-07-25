Поправки: призывной возраст с 2024 года составит от 18 до 30 лет

Проект закона «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает поэтапного повышения границ призывного возраста. Об этом стало известно во вторник, 25 июля, из опубликованных поправок, которые одобрены комитетом Госдумы по обороне.
Из документа следует, что призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года. Нижнюю планку без какого-либо переходного периода предлагается оставить прежнюю — 18 лет.
«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — сказано в документе с поправками, рекомендованными комитетом ГД по обороне к принятию.
В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о поэтапном повышении призывного возраста в России с 18 лет до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет — для верхней. Таким образом, возраст призыва предлагалось сдвинуть, призывая в армию более взрослых юношей.
В марте 2023 года был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке проекта, соавтором которого является глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится (документ все еще размещен в базе Думы), что нижняя планка сдвигается ради того, чтобы вчерашние школьники могли спокойно получить образование. В свою очередь в армию могли бы призывать уже людей с профессией и жизненным опытом.
21 июля Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года. В интервью «Фонтанке» он пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни. В Совфеде с этим не согласились.