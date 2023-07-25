Поправки: призывной возраст с 2024 года составит от 18 до 30 лет

Проект закона «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает поэтапного повышения границ призывного возраста. Об этом стало известно во вторник, 25 июля, из опубликованных поправок, которые одобрены комитетом Госдумы по обороне.

Из документа следует, что призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года. Нижнюю планку без какого-либо переходного периода предлагается оставить прежнюю — 18 лет.

«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — сказано в документе с поправками, рекомендованными комитетом ГД по обороне к принятию.

