Картаполов: призывать в армию будут с 18 до 30 лет

Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года, зато его поднимут до 30 лет.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении предусматривает период жизни с 18 до 30 лет, сообщил 21 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Комитет поддержал поправку. Повышать нижний предел призывного возраста до 21 года не планируется.

Возрастные границы призыва, по словам Картаполова, расширяют по просьбам юношей, которые мечтают об армии.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.