Картаполов: призывать в армию будут с 18 до 30 лет

Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года, зато его поднимут до 30 лет.
Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении предусматривает период жизни с 18 до 30 лет, сообщил 21 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Комитет поддержал поправку. Повышать нижний предел призывного возраста до 21 года не планируется.
Возрастные границы призыва, по словам Картаполова, расширяют по просьбам юношей, которые мечтают об армии.
«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.
Новые нормы начнут действовать с весны 2024 года. Осеннего призыва 2023 года они не коснутся. Молодых мужчин в возрасте от 27 до 30 лет смогут призывать на срочную службу через одну кампанию.
Ранее сообщалось, что изменения планируется вводить поэтапно: верхнюю границу сдвинуть сразу, а нижнюю — в течение двух лет.
В беседе с «Фонтанкой» в минувшем декабре Картаполов объяснял, зачем призывной возраст повышают до 30 лет — чтобы в армии служили взрослые и более опытные люди.
«Если сейчас в армию приходит паренёк, который закончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел, то теперь в армию пойдёт взрослый человек, который давно закончил школу, получил профессию и жизненный опыт, стал самостоятельным. Кроме того, у него уже, скорее всего, будет профессия и, значит, его будет проще определить в армии по военной специальности. Ведь многие специальности, что на гражданке, что в армии, сопоставимы. Гораздо проще разговаривать с человеком, который уже что-то умеет. Вот единственный смысл всего этого мероприятия», — сказал тогда Картаполов.