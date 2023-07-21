    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    751мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.85eur101.83

    Картаполов: призывать в армию будут с 18 до 30 лет

    1965
    15 комментариев

    Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года, зато его поднимут до 30 лет.

    Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении предусматривает период жизни с 18 до 30 лет, сообщил 21 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Комитет поддержал поправку. Повышать нижний предел призывного возраста до 21 года не планируется.

    Возрастные границы призыва, по словам Картаполова, расширяют по просьбам юношей, которые мечтают об армии.

    «Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.

    Новые нормы начнут действовать с весны 2024 года. Осеннего призыва 2023 года они не коснутся. Молодых мужчин в возрасте от 27 до 30 лет смогут призывать на срочную службу через одну кампанию.

    Ранее сообщалось, что изменения планируется вводить поэтапно: верхнюю границу сдвинуть сразу, а нижнюю — в течение двух лет.

    В беседе с «Фонтанкой» в минувшем декабре Картаполов объяснял, зачем призывной возраст повышают до 30 лет — чтобы в армии служили взрослые и более опытные люди.

    «Если сейчас в армию приходит паренёк, который закончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел, то теперь в армию пойдёт взрослый человек, который давно закончил школу, получил профессию и жизненный опыт, стал самостоятельным. Кроме того, у него уже, скорее всего, будет профессия и, значит, его будет проще определить в армии по военной специальности. Ведь многие специальности, что на гражданке, что в армии, сопоставимы. Гораздо проще разговаривать с человеком, который уже что-то умеет. Вот единственный смысл всего этого мероприятия», — сказал тогда Картаполов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АрмияСлужба в армииПризыв в армиюПризывной возрастПовышение призывного возрастаАндрей Картаполов
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Death_Hunter21 Июл 2023 в 10:08
    В гробу мы всех их видели!!!
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 10:07
    Никогда такого не было и вот опять. Но многоходовочка и правда зачетная.
    Больше всего огорчает ложь, если раньше хоть как-то пытались прикрыть, оправдывались, что неправильно поняли и т.п., то сейчас они даже не парятся на эту тему. Мерзко от такого лицемерия.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close