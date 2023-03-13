    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, зап

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.94eur80.4

    Законопроект об изменении призывного возраста в России внесен в Госдуму

    1362
    3 комментария

    В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поэтапное повышении призывного возраста. Согласно документу, нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Отметим, что порог в 30 лет планируется ввести сразу, а нижний будет меняться в течение двух лет.

    Переходный период запланирован с 2024 по 2026 годы, в ходе которого призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

    • от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);
    • от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);
    • от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close