Законопроект об изменении призывного возраста в России внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поэтапное повышении призывного возраста. Согласно документу, нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Отметим, что порог в 30 лет планируется ввести сразу, а нижний будет меняться в течение двух лет.

Переходный период запланирован с 2024 по 2026 годы, в ходе которого призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

