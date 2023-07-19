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    Старшеклассникам с сентября начнут преподавать историю спецоперации

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    В грядущем учебном году учеников 11 класса ожидает новый единый учебник истории России, который охватывает период с 1945 года до начала ХХI века, пишет 19 июля газета «Ведомости». В учебнике, который разработали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, написана целая глава по спецоперации в Украине.

    Последняя глава, которая придется на конец учебного года, называется «Россия сегодня. Специальная военная операция». В ней историки дают детальный обзор от «давления на Россию со стороны США» до «СВО и российского общества», заключается учебник параграфом «Россия – страна героев». Между параграфами также рассказывается о «фальсификации истории», «украинском неонацизме», «перевороте 2014 года», «возвращении Крыма» и «судьбе Донбасса».

    Ранее Владимир Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории. А замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что история нуждается в единой трактовке, а учить предмет по разным учебникам невозможно.

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