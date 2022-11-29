    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    779мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.75eur63.3

    Замглавы Минпросвещения Бугаев: История требует единой трактовки

    1320
    10 комментариев

    История нуждается в единой трактовке, учить такой предмет по разным учебникам невозможно, считает первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. Об этом 29 ноября говорится в публикации Telegram-канала «Большая перемена РФ».

    Свое мнение Бугаев высказал на международной конференции по кинопедагогике в Московском педагогическом государственном университете.

    Ранее о разработке единых программ по истории России рассказывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. К их созданию подключили Российское историческое общество.

    О том, как меняются школьные учебники по истории прямо сейчас, можно прочитать на сайте «Фонтанки». Спойлер: изменения касаются Украины.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close