Замглавы Минпросвещения Бугаев: История требует единой трактовки

История нуждается в единой трактовке, учить такой предмет по разным учебникам невозможно, считает первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. Об этом 29 ноября говорится в публикации Telegram-канала «Большая перемена РФ».



Свое мнение Бугаев высказал на международной конференции по кинопедагогике в Московском педагогическом государственном университете.



Ранее о разработке единых программ по истории России рассказывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. К их созданию подключили Российское историческое общество.



О том, как меняются школьные учебники по истории прямо сейчас, можно прочитать на сайте «Фонтанки». Спойлер: изменения касаются Украины.

