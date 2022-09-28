Украину стирают из истории. В учебниках для седьмого класса подбирают новые слова

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Составители учебника истории коренным образом пересмотрели вопрос о государственности Украины. Сейчас за партами сидит последнее поколение детей, которым будут говорить о ней как о политическом субъекте.

Новое издание учебника истории для 7 класса вышло в 2021 году, но лишь сейчас стало добираться до школ. Именно там говорится о Переяславской раде и о времени правления Алексея Михайловича Тишайшего, который первым из русских царей получил в титуле оборот «всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец».



Преподаватели истории и репетиторы, держа в руках учебники образца 2021 и 2022 года, констатируют: те формулировки, которые зазубривают семиклассники сегодня, к моменту ОГЭ станут уже неактуальными. Главное отличие — исчезновение термина «Украина» из исторического дискурса.

Те, кто учится в седьмом классе сейчас, еще получили учебники старого образца. Те, кто помладше, — получат новые.



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Если коротко, то в параграфе 25 (ранее — 23), где идет речь о Переяславской раде и о политических событиях, окружающих ее историю, вместо «Украины», в т. ч. «Левобережной Украины», в качестве обозначения данного территориально-политического образования появились наименования «Запорожская сечь», «Левобережье Днепра», «земли Войска Запорожского», «Западнорусские земли».



В частности, фраза «Украина принималась под высокую государеву руку» заменена на «Земли Войска Запорожского принимались под высокую государеву руку», и т. д . Глава «Вхождение Украины в состав России» стала называться «Вхождение земель Войска Запорожского в состав России».

Справедливости ради стоит отметить: некоторые упоминания термина «Украина» всё же остались. В частности, именно так эта территория обозначена на карте на стр. 70 , Богдан Хмельницкий в блоке «История в лицах» (стр. 72) назван «гетманом Украины» и пр. Ведется рассказ о быте и нравах именно «украинского» народа и о его же борьбе с притеснениями со стороны польских панов.



Такие изменения, в принципе, ожидались после того, как в 2020 году был обновлен историко-культурный стандарт — Концепция преподавания курса «История России», документ, на основе которого пишутся все профильные учебники. Тогда главным изменением казалось продление периода для изучения истории России до 2020 года — из-за обновления Конституции. Однако кроме того, были уточнены и некоторые термины, описывающие предыдущие эпохи.



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Школьные историки признают, что в этом повороте есть своя справедливость. К примеру, в текстах челобитной Войска Запорожского к царю и в обратном письме, жалованной грамоте о подтверждении прав и вольностей «Войску Запорожскому», слова «Украина» действительно нет. Так же, как нет и малейшего упоминания о каких-то конкретных границах территории, которые в рамках этого процесса переходят под начало русского царя. Весь текст и вся переписка запорожцев с Алексеем Михайловичем говорит о том, что под его «высокую государеву руку» переходят лишь 60 тысяч военных людей и — без упоминания конкретного количества — духовенство, жены, вдовы и дети казаков. Дословно: «нас, Богдана Хмельницкого, гетмана твоего царского величества Запорожского, и все Войско Запорожское, и весь народ православный российский (!)».



Слово «Украина» в соответствующей времени орфографии упоминается лишь в одном месте в переписке царя с казаками. Там, где он подтверждает правомочность их просьбы оставить на границе с Речью Посполитой передовые отряды для защиты от польских карательных операций. «Царского величества ратные люди всегда на рубеже для Украйны обереганья есть и вперед стоять учнут», — отвечает Алексей Михайлович на просьбу о сохранении там гарнизона в 3 тысячи человек. Разумеется, в таком контексте отчетливо видна полемичность трактовки этого термина.



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Вообще, территориальные границы в ту пору были понятием весьма относительным, а их демаркация не соответствовала сегодняшним стандартам. Более или менее понятными были границы личных владений физических лиц. В жалованной грамоте особо описывалась их судьба: царь подтверждал все прежние права землевладельцев, независимо от того, каким образом они их приобрели. Также он закреплял права на землю и прочее имущество за вдовами и детьми казаков.



Однако каких-либо особых документов, регламентирующих легитимность перехода частной территории из юрисдикции одного государства в юрисдикцию другого, не существовало. Сейчас кажется нонсенсом, что владелец участка в 6 соток где-нибудь в Пупышево, сменив российское гражданство, скажем, на финское, автоматически включает этот участок в границы Финляндии. Но в XVII веке вопросы международного права работали несколько иначе. И суверен какого-то территориального образования, переходя в феодальное подданство вышестоящего правителя, таким образом действительно номинально включал свои земли в состав другого государства.



Именно таким образом построена логика включения в состав России земель Войска Запорожского (а это действительно более точный термин) за счет того, что законно (в рамках локального права) избранный ее властитель — гетман Богдан Хмельницкий — принимал личное подданство российского государя.

К слову, в тексте доклада царского посланника Бутурлина подробно описывается процесс волеизъявления на Переяславской раде, подтверждающего согласие Запорожского Войска на переход в российское подданство. Рада была созвана посредством битья в барабан в течение часа. Когда собралось «великое множество всяких чинов людей», гетман с руководством войска встал в круг и обратился к казакам с речью, призывающей перейти под начало Москвы. И далее:

«К сим словам весь народ возопил: «Волим под царя восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову, поганину достати!» Потом полковник переяславской Тетеря, ходячи в кругу, нас на все стороны спрашивал: «Вси ли тако соизволяете?» Рекли весь народ: «Вси единодушно». Потом гетман молвил: «Буди тако! Да Господь Бог наш сукрепит под его царскою крепкою рукою!» А народ по нем, вси единогласно, возопил: «Боже, утверди! Боже укрепи! Чтоб есмы во веки вси едино были!»



Так описывается принятие решения о присоединении земли Запорожского Войска к России.

Надо отметить, что Алексей Михайлович, несмотря на прозвище Тишайший, вел весьма агрессивную политику территориальной экспансии. И если оборот «Малыя Руси» в его титуле появился вот таким, относительно мирным путем (который, кстати, не исключал дальнейших военных действий), то слово «Белыя» появилось в итоге его завоеваний территорий нынешних Литвы и Эстонии. Так, по итогам завоевательного похода 1655 года Алексей Михайлович принял на себя (с согласия местной знати и по меркам тех времен совершенно законно) титул великого князя Литовского, Белой России, Волынского и Подольского. Это был прямой путь присоединения земель — объявить себя их личным правителем.



Другой путь — тот самый сюзеренитет над правителями областей. Кстати, обозначение «Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей» принял и передал сыну еще отец Алексея Михайловича — Михаил Федорович.



Этот длинный исторический экскурс нужен, чтобы обозначить сложность и неоднозначность политической и правовой ситуации, сложившейся вокруг земель по Днепру в середине XVII века. Разумеется, добиваться от семиклассников глубокого понимания таких тонкостей неуместно. В школьном учебнике действительно требуется лишь обозначение их широкими мазками. В то же время уход от термина «Украина» в описании этих процессов означает колоссальный перелом в исторической науке. Слом в первую очередь советской исторической школы. Ведь отказ от дореволюционного обозначения этих земель «Малороссия» — так они назывались в течение 250 лет после Переяславской рады — произошел примерно одновременно с образованием Украинской ССР. А ошибочность и пагубность этого решения в феврале этого года критиковалась в выступлениях российских чиновников на самом высшем уровне. В общем, всё развивается логично.

Примечательно, кстати, что при составлении новой редакции учебника сменился и руководитель авторского коллектива. Если до 2021 года им был завкафедрой истории России Мордовского государственного университета Виктор Арсентьев, то с обновлением концепции новым руководителем проекта стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. При этом вся концепция учебно-методического комплекса по истории России — от 5 до 11 класса — разрабатывается под руководством Владимира Мединского.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

