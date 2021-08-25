«Борьба с хулителями памяти». Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал Мединский на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021» (цитата по ТАСС ).

Систему единого государственного экзамена в России нужно совершенствовать, а ЕГЭ по истории сделать обязательным. Об этом 25 августа заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, межведомственная комиссия по историческому просвещению, основанная в июне по указу Путина, займется повышением качества преподавания и популяризацией истории.



«Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти. Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История — не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее — во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок», — подытожил Мединский.



Напомним, «Фонтанка» писала об учебнике истории под редакцией главного ответственного за историческое просвещение. Подробнее читайте в материале «Тьма истории от Мединского. О чем рассказывает новый учебник под редакцией экс-министра культуры».

