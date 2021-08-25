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«Борьба с хулителями памяти». Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

Помощник Путина Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории

Систему единого государственного экзамена в России нужно совершенствовать, а ЕГЭ по истории сделать обязательным. Об этом 25 августа заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал Мединский на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021» (цитата по ТАСС).

По его словам, межведомственная комиссия по историческому просвещению, основанная в июне по указу Путина, займется повышением качества преподавания и популяризацией истории.

«Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти. Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История — не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее — во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок», — подытожил Мединский.

Напомним, «Фонтанка» писала об учебнике истории под редакцией главного ответственного за историческое просвещение. Подробнее читайте в материале «Тьма истории от Мединского. О чем рассказывает новый учебник под редакцией экс-министра культуры».

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Комментарии (19)

266081655
Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, —
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним...

Борис Пастернак "Ветер"
266206839
а слабо всех чиновников отправить на сдачу ЕГЭ? кто 80 баллов из 100 не наберёт - тех выкинуть нафиг и ссаными тряпками.... думаю пора прочистить засор в госдуре...
Danik
История - это не наука, а продажная дефка! Она переписывается победителями каждый раз.
Что же касается нынешнего времени, то кроме развала экономики страны, распродажи ресурсов и воровства чиновников, вспомнить нечего!
Еще правда бесконечные победы над террористами в Сирии, бесконечные парады, завывания на тему Украины и США.
Иногда, смотря новости по зомбоящику, складывается впечатление, что это новости США, а не России.
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