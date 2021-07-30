Путин создал межведомственную комиссию по историческому просвещению. Её возглавит Мединский

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которая будет направлена на «контрпропаганду» и анализ вредной для России иностранной деятельности в исторической сфере. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 30 июля.
«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — говорится в документе.
В задачи комиссии входит координация работы госорганов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию, предупреждение попыток фальсификации истории; анализ деятельности иностранных структур, «наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере» и противодействие ей; формирование предложений по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий» и проведению просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.
Членами комиссии будут в том числе представители Администрации президента и аппарата Совета безопасности, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, МИДа и других ведомств.
Возглавит комиссию бывший министр культуры Владимир Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества (РВИО), созданного в 2012 году.