Очередная погоня за каршерингом. Съехав с КАД, нарушитель укоротил машину с маленькими детьми

Ночная погоня за каршерингом на юге Петербурга закончилась аварией. Водитель отказался от медосвидетельствования: вероятно, был нетрезв.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 16 июля около 2 часов ночи на проспекте Обуховской Обороны инспекторы ОГИБДД по Невскому району заметили каршеринговый «Фольксваген» и решили его проверить. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и помчал в сторону КАД. Полицейские — за ним. По КАД доехали до развязки с Софийской улицей, свернули в сторону Грузового проезда. На светофоре каршеринг врезался в стоящий в ожидании разрешающего сигнала «Хёндэ». От удара тот отлетел метров на 15.
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Полицейские тут же задержали водителя «Фольксвагена». Им оказался мужчина
Автомобиль помещен на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы за неостановку по требованию полиции (
Водителя на каршеринге ловили на том же проспекте Обуховской Обороны 14 июля. 8 июля на Комендантском проспекте задержали еще одного пользователя с запахом алкоголя. Он пытался убедить инспекторов, что на фоне постоянного стресса принимает тройчатку (смесь настоек пустырника, валерианы и корвалола). 12 июля нарушителя ПДД гнали с Васильевского на Петроградскую и в итоге жестко задержали у зоопарка (смотрите на «Фонтанке» видео погони). В машине также оказались мигранты без регистрации. Водитель «заработал» ворох административных статей и уголовную — за нападение на полицейского.