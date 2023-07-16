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    Очередная погоня за каршерингом. Съехав с КАД, нарушитель укоротил машину с маленькими детьми

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    Ночная погоня за каршерингом на юге Петербурга закончилась аварией. Водитель отказался от медосвидетельствования: вероятно, был нетрезв.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», 16 июля около 2 часов ночи на проспекте Обуховской Обороны инспекторы ОГИБДД по Невскому району заметили каршеринговый «Фольксваген» и решили его проверить. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и помчал в сторону КАД. Полицейские — за ним. По КАД доехали до развязки с Софийской улицей, свернули в сторону Грузового проезда. На светофоре каршеринг врезался в стоящий в ожидании разрешающего сигнала «Хёндэ». От удара тот отлетел метров на 15.

    В Hyundai ехала семья: родители и два мальчика лет 4–5. Все были пристегнуты, никто серьезно не пострадал.

    Полицейские тут же задержали водителя «Фольксвагена». Им оказался мужчина 1993 года рождения с признаками опьянения — гражданин азиатской страны без регистрации. От медицинского освидетельствования отказался. Его товарищ и земляк тоже казался нетрезвым.

    Автомобиль помещен на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы за неостановку по требованию полиции (часть 2 статьи 12.25 КоАП), за отказ от освидетельствования (статья 12.26 КоАП) и отсутствие регистрации (статья 18.8 КоАП).

    Водителя на каршеринге ловили на том же проспекте Обуховской Обороны 14 июля. 8 июля на Комендантском проспекте задержали еще одного пользователя с запахом алкоголя. Он пытался убедить инспекторов, что на фоне постоянного стресса принимает тройчатку (смесь настоек пустырника, валерианы и корвалола). 12 июля нарушителя ПДД гнали с Васильевского на Петроградскую и в итоге жестко задержали у зоопарка (смотрите на «Фонтанке» видео погони). В машине также оказались мигранты без регистрации. Водитель «заработал» ворох административных статей и уголовную — за нападение на полицейского.

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