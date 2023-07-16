Очередная погоня за каршерингом. Съехав с КАД, нарушитель укоротил машину с маленькими детьми

Ночная погоня за каршерингом на юге Петербурга закончилась аварией. Водитель отказался от медосвидетельствования: вероятно, был нетрезв.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 16 июля около 2 часов ночи на проспекте Обуховской Обороны инспекторы ОГИБДД по Невскому району заметили каршеринговый «Фольксваген» и решили его проверить. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и помчал в сторону КАД. Полицейские — за ним. По КАД доехали до развязки с Софийской улицей, свернули в сторону Грузового проезда. На светофоре каршеринг врезался в стоящий в ожидании разрешающего сигнала «Хёндэ». От удара тот отлетел метров на 15.



В Hyundai ехала семья: родители и два мальчика лет 4–5 . Все были пристегнуты, никто серьезно не пострадал.

Полицейские тут же задержали водителя «Фольксвагена». Им оказался мужчина 1993 года рождения с признаками опьянения — гражданин азиатской страны без регистрации. От медицинского освидетельствования отказался. Его товарищ и земляк тоже казался нетрезвым.



Автомобиль помещен на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы за неостановку по требованию полиции ( часть 2 статьи 12.25 КоАП ), за отказ от освидетельствования ( статья 12.26 КоАП ) и отсутствие регистрации ( статья 18.8 КоАП ).

