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    Это не экскурсия по центру города, а жёсткая погоня. Полиция показывает, как ловила бешеных иностранцев

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    Это видео похоже на экскурсию по центру Петербурга. С городом и его обитателями знакомились двое иностранцев, правда, слишком стремительно и непоправимо. МВД показывает, как полицейские преследовали нарушителей — погоня, как писала «Фонтанка», закончилась жёстким задержанием, когда водитель помчал по пешеходным дорожкам у зоопарка.

    Сам инцидент произошёл вечером 12 июля, а видеозапись и подробности ГУ МВД по Петербургу и области распространило 15 июля. На записи видно, что погоня началась ещё на Васильевском острове. «Фонтанка» рассказывала, что белый «Хёндэ Солярис» перемахнул на красный по Тучкову мосту, промчал мимо «Спортивной» (с выездом на встречные трамвайные пути), затем вырулил к зоопарку. Как сообщает главк, водителя попытались остановить после нарушения правил поворота (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ), но он только увеличил скорость.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Машину остановили у дома 1 по Кронверкской набережной. Очевидцы слышали звуки выстрела и спускаемого колеса. Были задержаны 26-летний водитель и 23-летний пассажир — граждане государств ближнего зарубежья. Правоохранители выяснили, что причиной невыполнения требования об остановке было отсутствие у них обоих регистрации на территории РФ. Пассажир привлечён к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в стране). А в отношении водителя составлены 15 административных протоколов (проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил обгона или разъезда, нарушение требований знаков или разметки, непропуск пешеходов, невыполнение требования об остановке, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также нарушение иностранцем правил, связанных с исполнением решения о выдворении или депортации).

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