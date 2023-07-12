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    Более десятка полицейских окружили машину на Кронверкской набережной после погони

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    Белый «Хендэ» удирал от полиции вечером 12 июля в Петербурге. Свидетелями погони стали сразу несколько читателей «Фонтанки». Один из них прислал видео задержания, которое произошло уже на Кронверкской набережной у зоопарка.

    читатель «Фонтанки»

    Очевидец рассказал, что белый автомобиль на высокой скорости пронесся на красный через Тучков мост, за ним с сиреной и мигалкой гнался патруль ДПС. Через какое-то время уже с Васильевского острова мимо «Спортивной» проследовала та же машина, но уже с двумя автомобилями полиции на хвосте. Фрагмент погони очевидцы выложили в телеграм-канале «Мегаполис-ДТП и ЧП-Санкт-Петербург-Питер».

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    К моменту задержания машин уже было больше пяти, а полицейских — больше десятка. Все они бросились к остановленному «Хендэ». Задержание было очень жестким, в один момент прозвучали выстрел и звук спускаемого колеса.

    «Фонтанка» выяснила, что за рулем автомобиля находился мигрант, у которого были проблемы с регистрацией. Сперва он не остановился по требованию инспектора ДПС, чем и спровоцировал преследование. Приехав на Петроградскую сторону, он начал ездить по дорожкам с людьми у зоопарка, поэтому полиция решила действовать жестко, а чтобы нарушитель не рванул дальше, один из сотрудников применил табельное оружие.

    Так совпало, что в среду утром у исполняющего обязанности начальника УГИБДД Аркадия Старова было совещание по ДТП с участием нелегальных таксистов и мигрантов. За субботу и воскресенье на территории города и области гражданами с миграционными проблемами было насмерть сбито четыре человека.

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