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    Форсаж-78. Каршеринг на полной скорости удирал от полиции по проспекту Обуховской Обороны

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    Неизвестный водитель выжал из каршеринга все, что мог, на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Утопив педаль газа в пол, он удирал от машины ДПС. Свидетелем погони стал подписчик паблика «Дорожный инспектор» 14 июля. По словам очевидца, всё происходило в десятом часу вечера. Дальнейшая судьба гонщика неизвестна.

    Дорожный инспектор.

    Таким же образом на уходящей неделе полиция догоняла водителя белого «Хендэ». Мигрант за рулем автомобиля привлек к себе максимальное внимание правоохранителей и был жестко задержан у зоопарка на Кронверкской набережной.

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