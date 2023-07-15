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    Иностранец ударил полицейского после погони за резвым «Хёндэ». По поручению Бастрыкина возбуждено дело

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    Следственный комитет нашёл уголовный состав в ворохе нарушений, которые собрал водитель удиравшего от полиции «Хёндэ» в Петербурге. Он не спешил сдаваться после погони, закончившейся у зоопарка на Петроградской стороне.

    Как сообщил петербургский СК 15 июля, дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни представителя власти. Согласно материалам, сопротивлявшийся задержанию иностранец ударил одного из полицейских.

    Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

    Белый «Хёндэ Солярис» привлёк максимальное внимание ДПС вечером 12 июля. Машина перемахнула Тучков мост на красный, промчала мимо «Спортивной» с выездом на встречные трамвайные пути и вырулила к зоопарку на Кронверкскую набережную. Задержание было жёстким, не обошлось без применения табельного оружия.

    В МВД показали, как преследовали нарушителей. Итогом стали полтора десятка протоколов в отношении 26-летнего водителя из ближнего зарубежья. 23-летнему пассажиру вменили нарушение иностранцем режима пребывания в стране.

    Гонка не оставила равнодушным председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 14 июля через официальный телеграм-канал ведомства сообщили о его указании возбудить уголовное дело.

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