Иностранец ударил полицейского после погони за резвым «Хёндэ». По поручению Бастрыкина возбуждено дело

Следственный комитет нашёл уголовный состав в ворохе нарушений, которые собрал водитель удиравшего от полиции «Хёндэ» в Петербурге. Он не спешил сдаваться после погони, закончившейся у зоопарка на Петроградской стороне.
Как сообщил петербургский СК 15 июля, дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни представителя власти. Согласно материалам, сопротивлявшийся задержанию иностранец ударил одного из полицейских.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
Белый «Хёндэ Солярис» привлёк максимальное внимание ДПС вечером 12 июля. Машина перемахнула Тучков мост на красный, промчала мимо «Спортивной» с выездом на встречные трамвайные пути и вырулила к зоопарку на Кронверкскую набережную. Задержание было жёстким, не обошлось без применения табельного оружия.
В МВД показали, как преследовали нарушителей. Итогом стали полтора десятка протоколов в отношении 26-летнего водителя из ближнего зарубежья. 23-летнему пассажиру вменили нарушение иностранцем режима пребывания в стране.
Гонка не оставила равнодушным председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 14 июля через официальный телеграм-канал ведомства сообщили о его указании возбудить уголовное дело.