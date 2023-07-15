Иностранец ударил полицейского после погони за резвым «Хёндэ». По поручению Бастрыкина возбуждено дело

Следственный комитет нашёл уголовный состав в ворохе нарушений, которые собрал водитель удиравшего от полиции «Хёндэ» в Петербурге. Он не спешил сдаваться после погони, закончившейся у зоопарка на Петроградской стороне.



Как сообщил петербургский СК 15 июля, дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни представителя власти. Согласно материалам, сопротивлявшийся задержанию иностранец ударил одного из полицейских.



Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.



Белый «Хёндэ Солярис» привлёк максимальное внимание ДПС вечером 12 июля. Машина перемахнула Тучков мост на красный, промчала мимо «Спортивной» с выездом на встречные трамвайные пути и вырулила к зоопарку на Кронверкскую набережную. Задержание было жёстким, не обошлось без применения табельного оружия.

