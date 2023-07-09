Водитель каршеринга в Петербурге напился «корвалола» на лишение прав и почти 200 тысяч рублей штрафа

Житель Астрахани устроил догонялки с дорожной полицией в Приморском районе Петербурга, закончившиеся протоколом о нетрезвой езде. Инспекторов он пытался убедить, что принимал успокоительное, но алкотестер не обманешь.



Каршеринговый автомобиль марки KIA привлек внимание полицейских в первом часу ночи 8 июля. Заметив это, водитель иномарки остановил машину у дома 4 , корпус 2 по Комендантскому проспекту и бросился бежать, но был задержан.

От беглеца пахло алкоголем. Он пытался убедить инспекторов, что на фоне постоянного стресса принимает «тройчатку» (так называют смесь настоек пустырника, валерианы и корвалола. — Прим. ред.). Мол, поэтому в его организме вырабатывается этанол.