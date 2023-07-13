Басманный суд отказался арестовывать замглавы Минцифры Максима Паршина

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба суда.
«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее такую же меру избрали петербуржцу Александру Моносову, который ныне возглавляет «БТФ-холдинг». Моносову вменяют дачу взятки должностному лицу. По информации «Ведомостей», он и Паршин проходят по одному делу.