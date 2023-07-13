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    Басманный суд отказался арестовывать замглавы Минцифры Максима Паршина

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    Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба суда.

    Фото: пресс-служба Басманного суда
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    «В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

    Ранее такую же меру избрали петербуржцу Александру Моносову, который ныне возглавляет «БТФ-холдинг». Моносову вменяют дачу взятки должностному лицу. По информации «Ведомостей», он и Паршин проходят по одному делу.

    Фото: пресс-служба Басманного суда

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