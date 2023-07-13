На Кубани нашли тела двоих пропавших после ливней. Девушку смыло вместе с домом

Два человека погибли в результате обильных осадков в Туапсинском районе, поиски ещё двоих продолжаются. Об этом 13 июля сообщили в прокуратуре Краснодарского края.



По данным ведомства, найдены тела 19-летней девушки и мужчины 67 лет, пишет «Интерфакс». Они числились пропавшими без вести при подтоплении 12 июля.