На Кубани нашли тела двоих пропавших после ливней. Девушку смыло вместе с домом

Два человека погибли в результате обильных осадков в Туапсинском районе, поиски ещё двоих продолжаются. Об этом 13 июля сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
По данным ведомства, найдены тела 19-летней девушки и мужчины 67 лет, пишет «Интерфакс». Они числились пропавшими без вести при подтоплении 12 июля.
СУ СКР по Краснодарскому краю
Всего пропали четыре человека. Пожилого мужчину унесло в море в ВАЗ 2107 накануне около половины шестого часа утра. За полчаса до этого в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море, смыло частный дом в посёлке Тюменский. В нём находились девушки 19 и 23 лет и 15-летний подросток.
Их поиски ведут в акватории Чёрного моря и вдоль прибрежной линии. Следственный комитет возбудил дело по третьей части статьи 109 УК - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Из-за сильных ливней в Туапсинском районе подтоплено 650 придомовых территорий в одиннадцати населённых пунктах, в 290 домовладений зашла вода. Разрушены супермаркеты, дома и мосты.