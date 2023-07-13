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    На Кубани нашли тела двоих пропавших после ливней. Девушку смыло вместе с домом

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    Два человека погибли в результате обильных осадков в Туапсинском районе, поиски ещё двоих продолжаются. Об этом 13 июля сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    По данным ведомства, найдены тела 19-летней девушки и мужчины 67 лет, пишет «Интерфакс». Они числились пропавшими без вести при подтоплении 12 июля.

    СУ СКР по Краснодарскому краю

    Всего пропали четыре человека. Пожилого мужчину унесло в море в ВАЗ 2107 накануне около половины шестого часа утра. За полчаса до этого в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море, смыло частный дом в посёлке Тюменский. В нём находились девушки 19 и 23 лет и 15-летний подросток.

    Их поиски ведут в акватории Чёрного моря и вдоль прибрежной линии. Следственный комитет возбудил дело по третьей части статьи 109 УК - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

    Из-за сильных ливней в Туапсинском районе подтоплено 650 придомовых территорий в одиннадцати населённых пунктах, в 290 домовладений зашла вода. Разрушены супермаркеты, дома и мосты.

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    ЛивниТуапсеПодтопление
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