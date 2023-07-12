Ужасающие последствия шторма в Туапсе: жителей эвакуируют, дороги перекрыты

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края прошли сильные ливни. За сутки выпала двухмесячная норма осадков, а именно 144 мм. Потоки воды разрушили супермаркеты, дома и мосты в курортных поселках.
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По словам губернатора Вениамина Кондратьева, прошедший ливень стал проверкой курортов на прочность. В своем telegram-канале глава Краснодарского края рассказал об эвакуации туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей Туапсе в четыре пункта временного размещения. В Джубге можно укрыться в школе № 31, в Тенгинском пострадавших размещают в местном ДК, в Новомихайловском людей эвакуируют в школу № 35, в Ольгинке — в школу № 19 и в Небуге — в ДК.
В Новомихайловском размыло дорогу, груда камней оказалась на одной из улиц — Колхозной. В Ольгинке разрушена набережная.
В Небугском сельском поселении продолжается дождь, дороги размыты течением, однако река Небуг, по данным оперштаба, не вышла из берегов. Несмотря на заявления властей, в Небуге смыло припаркованные автомобили. Когда вода ушла, машины оказались свалены в одну кучу, образовав плотину.
В администрации Туапсе говорят, что в городе продолжается расчистка ливневой канализации, однако инициативные граждане, судя по всему, сами борются с последствиями стихии. Так, на видео попала женщина, которая смогла устранить засор на улице с помощью обычной швабры.
В Тюменском течением разрушено здание супермаркета «Пятерочка». По словам местных жителей, люди растаскивают товар, работает сигнализация.