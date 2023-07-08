Будут болеть голова и спина. Врач рассказал, какая летняя обувь самая вредная

Шлёпки — это удобно, но долго носить их нельзя Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Долой всё лишнее — под таким девизом мы подбираем вещи в летний гардероб. Туфли на каблуке, балетки убираем. Босоножки и сандалии ставим на видное место. А в качестве ежедневной обуви многие выбирают легкие и удобные пляжные сланцы-вьетнамки или простые пластиковые тапочки, рассказывает «Доктор Питер».



Но это очень вредно для здоровья. Носить шлепанцы как повседневную обувь нельзя, предупреждает врач-остеопат. Летней обуви для прогулок стоит уделить особое внимание, ведь от этого может зависеть не только самочувствие, но и здоровье. От неудачной обуви могут разболеться и ноги, и поясница, и шея, и даже голова.

Владимир Животов, врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

— В теле всё взаимосвязано, в первую очередь за счет мышц, — говорит Владимир Животов. — Мышцы соединяются в мышечные цепочки, которые начинаются на кончиках пальцев ног и рук и через всё тело идут к черепу. Составной частью этих цепей выступают также внутренние органы и кости. Неудивительно, что если нарушается работа одного из звеньев, то это отражается на функционировании всей цепи.

Что не так с шлепанцами — Шлепанцы, как и любимые многими сланцы, или вьетнамки, совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы, — говорит врач. — Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлепанцы не годятся. Стопа в шлепанцах работает не так, как должна, ведь, чтобы удерживать эту обувь на ноге, мы постоянно чуть-чуть сгибаем пальцы.

— Из-за постоянного напряжения и отсутствия отдыха мышцы стопы перенапрягаются, это напряжение переходит на голени, бедра, поясницу, шею, — объясняет врач-остеопат. — Под конец дня, вернувшись домой или в номер отеля, человек может испытывать боль в спине, головную боль. В мышцах голени скапливаются продукты обмена и вызывают болезненность.

Какой должна быть правильная летняя обувь 1. Летом отдавайте предпочтение сандалиям и босоножкам. При этом очень важно, чтобы ремешки надежно удерживали и носок, и пятку.

2. Главное требование к летней обуви точно такое же, как и к обуви на зиму или на межсезонье: она должна быть удобной.



3. Выбирайте модели с мягкой и гнущейся подошвой.



4. Плоская обувь для цивилизованных людей, ходящих по асфальту, вредна, так как не дает должной опоры. Поэтому, если вы предпочитаете балетки, выбирайте модели, имеющие разницу в высоте между носком и пяткой не менее 2 см .

5. Туфли с каблуком выше 6 см рекомендуется носить не дольше двух часов в день. Долгое ношение обуви на каблуке опасно тем, что из-за нефизиологичности положения стопы могут развиться артриты, артроз и варикоз. Есть и эстетический нюанс: длительная ходьба на высоком каблуке усиливает нагрузку на икроножные мышцы, из-за чего они увеличиваются в размерах, а на стопах появляются натоптыши из-за нарушения кровообращения и утолщения кожи. А что с кроссовками? В тех российских регионах, где от жары не плавится асфальт, многие предпочитают весь теплый сезон ходить в кроссовках. Что эксперты говорят об этой обуви для постоянной носки?



А еще ортопед рассказал, что спортивные кроссовки отлично обеспечивают поддержку ног во время тренировок, физических нагрузок и прогулок. Чаще всего они имеют хорошо амортизирующую гнущуюся подошву, которая активно поглощает ударную нагрузку и положительно влияет на работу стопы. Для лета кроссовки делают из воздухопроницаемых и влагостойких материалов. Как вариант — обувь с перфорацией.

Спортивные кроссовки можно использовать для занятий спортом, пеших прогулок, даже для светских выходов. Если вам показаны ортопедические стельки, их легко установить.



Надо учитывать, что некоторые модели для повседневной носки могут не иметь такого же уровня поддержки стопы, как спортивные кроссовки. Лучше уточнять, подходит ли модель для занятий спортом или длительных прогулок.



При покупке лучше отказаться от моделей, в которых совсем не гнется подошва или она слишком мягкая, это нарушает правильные фазы ходьбы и может привести к негативным последствиям.