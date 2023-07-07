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    В Волге течет не вода. Тысячи квадратных метров реки в Астрахани покрыты маслянистой пленкой

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    На Волге обнаружено огромное маслянистое пятно с характерным запахом нефтепродуктов, сообщает 7 июля Росприроднадзор. О масштабном загрязнении реки в службу сообщили жители Астрахани.

    Инспекторы ведомства провели выездное обследование. В итоге, по предварительным оценкам, площадь пятна в районе Астрахани составляет более 60 тысяч квадратных метров.

    «Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

    Виновный в масштабном загрязнении Волги устанавливается.

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    ВолгаАстраханьЗагрязнение
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    Комментарии 5

    Гость07 Июл 2023 в 18:40
    🙈😪
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