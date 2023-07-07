В Волге течет не вода. Тысячи квадратных метров реки в Астрахани покрыты маслянистой пленкой

На Волге обнаружено огромное маслянистое пятно с характерным запахом нефтепродуктов, сообщает 7 июля Росприроднадзор. О масштабном загрязнении реки в службу сообщили жители Астрахани.
Инспекторы ведомства провели выездное обследование. В итоге, по предварительным оценкам, площадь пятна в районе Астрахани составляет более 60 тысяч квадратных метров.
«Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту», — говорится в сообщении Росприроднадзора.
Виновный в масштабном загрязнении Волги устанавливается.