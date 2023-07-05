В Забайкалье число заразившихся трихиниллезом от медвежатины выросло до 15 человек

Количество заразившихся трихинеллезом жителей поселка Куанда Каларского округа выросло до 15 человек, среди которых двое детей. Все они ели мясо медведя, которое раздавал один из охотников. Хищника застрелили по лицензии, но ветеринарное исследование мяса не проводили. Об этом 5 июля в интервью ГТРК «Чита» на канале «Россия-24» рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.



Как только позволит погода, всех заболевших самолетом доставят в Читу для лечения, поскольку трихинеллез — тяжелое заболевание, которое требует особого наблюдения за пациентом в условиях специализированного стационара, рассказала чиновник.

