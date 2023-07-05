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    В Забайкалье число заразившихся трихиниллезом от медвежатины выросло до 15 человек

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    Количество заразившихся трихинеллезом жителей поселка Куанда Каларского округа выросло до 15 человек, среди которых двое детей. Все они ели мясо медведя, которое раздавал один из охотников. Хищника застрелили по лицензии, но ветеринарное исследование мяса не проводили. Об этом 5 июля в интервью ГТРК «Чита» на канале «Россия-24» рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

    Как только позволит погода, всех заболевших самолетом доставят в Читу для лечения, поскольку трихинеллез — тяжелое заболевание, которое требует особого наблюдения за пациентом в условиях специализированного стационара, рассказала чиновник.

    Также она призвала жителей Куанды не скрывать наличие зараженного мяса, поскольку его могут найти собаки и заразиться. Сейчас в селе проводят подворовые обходы. Проверку по факту случившегося ведут прокуратура и Следственный комитет.

    Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.
    В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения Севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.

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    Комментарии 20

    27546475705 Июл 2023 в 18:30
    Целью россиян стали дары природы. С легкой руки президента РФ В. Путина Российская Федерация лишила себя всех взаимоотношений с международными организациями. Всемирный фонд дикой природы WWF вошел в статус "нежелательный". Если государству нежелательно соблюдать законы природы, значит у РФ и у её граждан есть возможность оказаться в зоне риска. А медведь - это символ Единой России, неприкасаемый.
    +1−0
    Pilat05 Июл 2023 в 17:37
    И что, даже водка не помогла?
    +1−0
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