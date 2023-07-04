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    Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье выросло до 11

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    27 комментариев

    Число отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье увеличилось с 9 до 11, в их числе двое несовершеннолетних. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

    У трех человек состояние средней степени тяжести, в том числе у одного ребенка. Восемь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку.

    Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, «образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования».

    Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.

    В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения Севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.

    Самый высокий риск заражения — при употреблении в пищу мяса медведя и кабана.

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    Комментарии 27

    Гость04 Июл 2023 в 10:22
    Медведюшки, они такие. ;) Подпустишь их к себе поближе - мало не покажется, останется лишь кашица. :)))))
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 10:20
    Я очень брезгливо отношусь к этому дикому мясу. Я считаю лучшую морскую рыбу, которую приготовлю и съем.
    +0−0
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