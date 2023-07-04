Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье выросло до 11

Число отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье увеличилось с 9 до 11, в их числе двое несовершеннолетних. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
У трех человек состояние средней степени тяжести, в том числе у одного ребенка. Восемь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку.
Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, «образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования».
Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.
В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения Севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.
Самый высокий риск заражения — при употреблении в пищу мяса медведя и кабана.