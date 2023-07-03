    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    5 м/с, ю-з

    748мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.38eur96.02

    Девять человек отравились медвежьим мясом в Забайкалье

    1221
    1 комментарий

    Девять человек отравились мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края, передаёт 3 июля РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

    Уточняется, что шесть человек госпитализированы, трое остаются дома. Среди заболевших один ребёнок. Во вторник пострадавших должны перевезти в Читу, там проведут обследование и установят точный диагноз.

    «Образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», цитирует агентство пресс-службу регионального правительства.

    Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.

    В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.

    Самый высокий риск заражения — при употреблении в пищу мяса медведя и кабана.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МедведьМясоОтравление
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close