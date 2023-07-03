Девять человек отравились медвежьим мясом в Забайкалье

Девять человек отравились мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края, передаёт 3 июля РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Уточняется, что шесть человек госпитализированы, трое остаются дома. Среди заболевших один ребёнок. Во вторник пострадавших должны перевезти в Читу, там проведут обследование и установят точный диагноз.
«Образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», цитирует агентство пресс-службу регионального правительства.
Наиболее частым и смертельно опасным при употреблении мяса диких животных является заражение трихинеллёзом. Тяжелейшее заболевание вызывают паразиты, размер которых около двух миллиметров. Черви обитают в мышечной ткани.
В течение двух дней после заражения появляются тошнота, изжога и диарея. В самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему. Это может вызвать паралич дыхания и смерть. В эпоху освоения севера от заражения трихинеллёзом погибали целые экспедиции.
Самый высокий риск заражения — при употреблении в пищу мяса медведя и кабана.