На Алтае дело о сожжении 1,5-годовалой девочки осталось без приговора. Обвиняемую будут лечить

Принудительное лечение прописали жительнице села Урожайное Советского района, обвиняемой в убийстве малолетней с особой жестокостью. Она расправилась с одним ребёнком на глазах у другого.
Как сообщает Следственный комитет Алтайского края 4 июля, суд освободил 40-летнюю фигурантку от уголовной ответственности. Экспертизой установлено, что в силу хронического психического заболевания она не руководила своими действиями и не осознавала их опасность.
Согласно материалам дела, в феврале этого года женщина приобрела пять бутылок керосина и через несколько дней привезла полуторагодовалую дочь и 8-летнего сына на склад, облила девочку горючей жидкостью и подожгла.
По данным СК, семья с 2018 года стояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. В начале 2023-го женщину ограничили в родительских правах — на тот момент у неё было трое малолетних детей.
Суд постановил применить к матери принудительные меры медицинского характера. Психиатрическую помощь будут оказывать в стационаре с интенсивным наблюдением.