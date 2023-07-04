На Алтае дело о сожжении 1,5-годовалой девочки осталось без приговора. Обвиняемую будут лечить

Принудительное лечение прописали жительнице села Урожайное Советского района, обвиняемой в убийстве малолетней с особой жестокостью. Она расправилась с одним ребёнком на глазах у другого.



Как сообщает Следственный комитет Алтайского края 4 июля, суд освободил 40-летнюю фигурантку от уголовной ответственности. Экспертизой установлено, что в силу хронического психического заболевания она не руководила своими действиями и не осознавала их опасность.



Согласно материалам дела, в феврале этого года женщина приобрела пять бутылок керосина и через несколько дней привезла полуторагодовалую дочь и 8-летнего сына на склад, облила девочку горючей жидкостью и подожгла.

