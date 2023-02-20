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    На Алтае 1,5-годовалую девочку сожгли на глазах у старшего брата

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    В Алтайском крае полуторагодовалую девочку сожгли на глазах у ее старшего брата. По подозрению в убийстве с особой жестокостью задержана мать детей. Подробности 20 февраля сообщает региональный Следственный комитет.

    По данным следствия, жительница села Урожайное Советского района привезла маленькую дочь к складским помещениям, облила горючей жидкостью и подожгла. Свидетелем происходящего стал 8-летний сын подозреваемой. От полученных травм малышка скончалась.

    Фото: СК РФ по Алтайскому краю
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    Что стало причиной такого поступка, пока не сообщается.

    Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. В отношении органов опеки начата доследственная проверка.

    Мать девочки задержали. Следствие ходатайствует об аресте.

    Фото: СК РФ по Алтайскому краю

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