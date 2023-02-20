На Алтае 1,5-годовалую девочку сожгли на глазах у старшего брата

В Алтайском крае полуторагодовалую девочку сожгли на глазах у ее старшего брата. По подозрению в убийстве с особой жестокостью задержана мать детей. Подробности 20 февраля сообщает региональный Следственный комитет.



По данным следствия, жительница села Урожайное Советского района привезла маленькую дочь к складским помещениям, облила горючей жидкостью и подожгла. Свидетелем происходящего стал 8-летний сын подозреваемой. От полученных травм малышка скончалась.