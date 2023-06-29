Протесты во Франции: поджог мэрии, Макрон срочно созывает собрание

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ночные погромы «неоправданными» в связи с протестами из-за убийства полицейским 17-летнего Наэля. Беспорядки в ночь со среды на четверг всколыхнули Иль-де-Франс, пригороды Лиона, Тулузу. Полиция арестовала 150 человек. Эпицентр беспорядков находился в Нантере, рабочем городке на западной окраине Парижа. На белый марш — так во франкоговорящих странах называют протест в связи с несправедливым убийством — призвала выходить в том числе и мать убитого. Подробнее о событиях во Франции — в материале «Фонтанке».



Предыстория Во вторник утром Наэля остановили за нарушение правил дорожного движения на желтом «Мерседесе». Первоначально полиция сообщила, что офицер выстрелил в подростка, потому что он ехал на него, но это не сходится видео, распространенным в социальных сетях и подтвержденным AFP.



На кадрах видно, как двое полицейских стоят рядом с остановившейся машиной, один из правоохранителей направляет оружие на водителя. Слышится фраза: «Вы получите пулю в голову». Затем происходит выстрел. Машина еще некоторое время движется, но затем врезается. Из авто выбегает один из пассажиров — это друг Наэля, второй остается на месте. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки, которые начались еще в ночь со вторник на среду и продолжились в ночь на четверг.



Что случилось ночью? Во время беспорядков неизвестные пытались устроить побег заключенных во Френе, сообщает газета Figaro. Около часа ночи здание обстреляли фейерверками, после чего люди в капюшонах попытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить заключенных.

В двух округах на северо-востоке Парижа полиция пускала светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, жгущих мусор. Толпа ответила киданием бутылок. На стенах одного из зданий появились граффити с надписями «Правосудие ради Наэля», «Полиция убивает».



В окрестностях Лиона, в Виллербанне, Венисье и Броне Guardian сообщает о баррикадах, сделанных из горящих мусорных баков и арендованных скутеров.

В Монс-ан-Бареле на севере Франции была подожжена ратуша, а мэр сказал, что несколько служб были «полностью разрушены», сообщает ici.



В Кламаре под Парижем сгорел трамвай. Несколько полицейских участков подверглись нападениям в городах вокруг Парижа, в том числе в Траппе, Женвилье и Медоне, пишет BFMTV.

Макрон: насилие по отношению к власти неоправданно «Последние несколько часов были отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, а также школ и мэрий и, следовательно, учреждений республики, и эти сцены совершенно неоправданны», — заявил Эммануэль Макрон на экстренном совещании, посвященном беспорядкам во Франции.

Автор: видео / QuotidianoNazionale / YouTube

Накануне Макрон во время официального визита в Марсель заявил, что убийство подростка — необъяснимая и непростительная ситуация.

Реакция политиков: казнь средь бела дня? «То, что я вижу на этом видео, — это казнь полицией 17-летнего подростка во Франции в 2023 году средь бела дня», — заявила лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье.



На защиту полицейского встала лидер крайне правых Марин Ле Пен, которая напомнила, что офицер имеет право на «презумпцию невиновности».

Прокуратура Нантера требует поместить стрелявшего полицейского в следственный изолятор Прокурор Нантера Паскаль Марш объявил в четверг утром во время пресс-конференции о начале судебного расследования по делу об «умышленном убийстве» в отношении полицейского, застрелившего Наэля М. Прокуратура также просила оставить полицейского под стражей, пишет France 24 https://www.france24.com/en/.

«Обвинение считает, что правовые условия для применения оружия не соблюдены», — заявил прокурор.



Чтобы обеспечить нормальный ход расследования, прокуратура настаивает на временном содержании под стражей полицейского, совершившего выстрел.

Автор: видео / Le Parisien / YouTube

17-летний Наэль тоже нарушил закон

По словам прокурора, многочисленные свидетельства полицейских и камер дорожного движения говорят, что убитый совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения, в частности проезд через пешеходный переход — неосторожное движение могло спровоцировать наезд на пешехода и велосипедиста.

Темное прошлое убитого По данным радио Europe 1, подросток фигурировал в 15 судебных расследованиях, а также пять раз с 2021 года привлекался за отказ подчиняться требованиям сотрудников полиции.

