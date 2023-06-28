Во Франции вспыхнули протесты после того, как полиция застрелила подростка. Главное

Фото: стопкадр из видеосюжета / FRANCE 24 / YouTube Поделиться Поделиться





Ожесточенные протесты вспыхнули ночью в пригороде Парижа Нантре после того, как местный полицейский, предположительно, убил 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Об этом 28 июня пишет французская газета Le Monde.



Трагедия произошла во вторник днем, когда 17-летний Наэль М. за рулем автомобиля якобы проигнорировал приказ полицейских остановить машину для проверки документов, после чего страж порядка сделал выстрел.

Версия полиции не сходится с видеозаписью Первоначально полиция сообщила, что один из полицейских выстрелил в молодого человека, потому что тот наехал на него, однако этой версии противоречит видео, распространяемое в соцсетях, пишет France 24.



На видеозаписи видно, как двое полицейских стоят рядом с остановившейся машиной, один из правоохранителей направляет оружие на водителя со словами «Вы получите пулю в голову». Когда машина отъезжает, кажется, что полицейский стреляет в упор. Еще несколько десятков метров машина продолжает движение, прежде чем врезаться, уточняет телеканал. Помимо водителя, в авто находились еще два пассажира, один из которых сбежал, а другой был ненадолго задержан.

Опубликованные кадры шокировали полицию, из-за чего министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил действия правоохранителей. «Ни в коем случае действия, если расследование подтвердит видео, не являются оправданными», — передает его слова французский канал BFMTV.



Реакция граждан — протест «Убийство подростка, отказавшегося выполнять требования полиции, вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок», — сказано в утреннем материале Le Monde.



Произошедшее всколыхнуло общественность, люди вышли с протестом к зданию полиции. Особо разъяренные ситуацией французы начали жечь баррикады и мусорные баки, из-за чего вспыхнул пожар в музыкальной школе. Местные жители громили автобусные остановки и бросали петарды в полицейских, а те в ответ стали заливать протестующих слезоточивым газом.



Власти называют полицейских «очень опытными» По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, за ночь был арестован 31 человек, 24 полицейских получили легкие ранения, порядка 40 автомобилей были сожжены во время стихийного протеста.

Он подчеркнул, что двое полицейских, которые вмешались в придорожную проверку, после которой в субботу в Нантере скончался 17-летний подросток, были «опытными» и «не имели трудностей в работе», уточняет BFM Radio.

Мать погибшего призывает французов к протесту «Я его мама. Увидимся в четверг в префектуре в 14:00, белый марш. Я говорю: приходите все», — заявила женщина в своем TikTok-аккаунте.



К беспорядкам уже готовятся силовики — порядка 2 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы в среду вечером в пригородах Парижа, в частности в районе О-де-Сен, чтобы предотвратить новые беспорядки в ответ на смерть молодого автомобилиста, убитого полицией в Нантере, объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманин.

Реакция знаменитостей

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал в своих соцсетях, что ему «больно за его Францию». Он отметил, что ситуация совершенно неприемлемая, и выразил слова сочувствия родственникам и друзьям погибшего. «Маленький ангел покинул нас слишком рано», — заявил футболист.



Актер фильма «Неприкасаемые» Омар Си выразил надежду, что справедливость в итоге восторжествует.



*Белый марш — термин франкоговорящих стран, который символизирует публичную скорбь в связи с гибелью (чаще убийствами) невинных людей. Впервые употреблен в 1996 году в Бельгии, когда 350 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить скорбь по жертвам серийного убийцы Марка Дютру.

