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    В Кремле не знают о возможных переговорах по Украине в июле

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    Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча представителей западных стран и глобального юга, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Как накануне сообщили СМИ Германии, в Копенгагене в строжайшей секретности обсуждалось мирное разрешение военного конфликта на Украине и переговоры между Киевом и Москвой в июле 2023 года. По данным СМИ, цель конференции, в которой принимал участие глава нацбезопасности США Джейк Саливан, заключалась в том, чтобы получить поддержку от стран, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, в их числе — Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.

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