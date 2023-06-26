Немецкие СМИ: официальные переговоры по Украине могут начаться в июле

В июле 2023 года могут состояться официальные переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, пишут 26 июня немецкие СМИ со ссылкой на источник.



По неофициальной информации, в Копенгагене прошла секретная встреча с участием стран Запада и глобального Юга.

По данным СМИ, цель конференции, в которой принимал участие глава нацбезопасности США Джейк Саливан, заключалась в том, чтобы получить поддержку от стран, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, в их числе — Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.

Данную информацию не подтвердили ни в Москве, ни в Киеве.