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    Немецкие СМИ: официальные переговоры по Украине могут начаться в июле

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    В июле 2023 года могут состояться официальные переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, пишут 26 июня немецкие СМИ со ссылкой на источник.

    По неофициальной информации, в Копенгагене прошла секретная встреча с участием стран Запада и глобального Юга.

    По данным СМИ, цель конференции, в которой принимал участие глава нацбезопасности США Джейк Саливан, заключалась в том, чтобы получить поддержку от стран, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, в их числе — Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.

    Данную информацию не подтвердили ни в Москве, ни в Киеве.

    Ранее сообщалось, что НАТО выступает против заморозки украинского конфликта и мира на российских условиях. Президент РФ Владимир Путин при этом говорил на встрече с военкорами, что Россия не отказывалась от переговоров, для разрешения ситуации Западу необходимо прекратить вооружать Киев.

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