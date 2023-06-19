НАТО выступила против заморозки конфликта на Украине: новости СВО за 19 июня

В НАТО заявили, что при заморозке украинского конфликта справедливый мир невозможен Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 июня.



Студентов-платников, участвовавших в СВО, переведут на бюджет Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что студентов-платников, участвовавших в спецоперации, переведут на бюджет. Кроме того, участники СВО и их родственники будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом Голикова рассказала на оперативном совещании с вице-премьерами.

— Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, — отметила Голикова. — Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023–2024 учебном году.

Правительство России / T.me

Порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах будет устанавливать правительство. Все решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. Контролировать этот вопрос и его реализацию, а также координацию работы с депутатами будут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Жителям новых регионов разрешили заключать контракты с ВС РФ независимо от их пребывания в запасе Мужчины смогут заключать контракт о службе в ВС РФ независимо от их пребывания в запасе, в том числе и жители новых регионов. Об этом говорится в поправках к законопроекту, опубликованных в базе данных нижней палаты. Поправки поддержал комитет Госдумы по обороне.

— Поправкой устанавливается возможность заключения контракта о прохождении военной службы <...> для всех граждан мужского пола, независимо от их пребывания в запасе, — говорится в документе. Поправка позволит заключать контракты с Минобороны гражданам, проживающим на территориях новых субъектов России и не зачисленным в запас ВС РФ.

В Госдуме решили, каких бойцов СВО не коснутся поправки об освобождении от уголовной ответственности Законопроект об освобождении от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения, не будет распространяться на признанных виновными в терроризме и экстремизме. Соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Проекты о праве судимых служить в ВС РФ по контракту и освобождении участников СВО от уголовного наказания Госдума рассмотрит 20 июня во втором чтении. В первом чтении законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, Госдума приняла 14 июня. Документ подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Британия намерена сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине Великобритания приняла закон, позволяющий сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Киеву. Об этом говорится в документе, который распространил британский МИД.

Также, согласно документу, Лондон «устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины». НАТО выступила против заморозки конфликта на Украине НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Об этом, как пишет Reuters, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Столтенберг подчеркнул, что все хотят завершения боевых действий на Украине, однако справедливый мир невозможен при включении заморозки конфликта и продиктованного Россией соглашения. Это заявление стало первым высказыванием Столтенберга после переговоров в Киеве и Москве представителей стран Африки, которые предложили инициативу по урегулированию украинского конфликта, основанную в том числе на идее прекращения боевых действий. Омским контрактникам дополнительно выплатят 150 тысяч рублей Военным, заключившим контракт с Минобороны РФ в Омской области, дополнительно выплатят 150 тысяч рублей: по 50 тысяч в течение первых трех месяцев после его подписания. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил врио главы региона Виталий Хоценко. — Это дополнительная выплата к 195 тысячам рублей, которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 тысячам рублей, — добавил Хоценко.

По его словам, такую доплату будут получать те, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года. После разрушения Каховской ГЭС в пресной воде Николаевской области обнаружили возбудитель холеры Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины заявил, что в пресной воде региона обнаружили возбудитель холеры. Как утверждается в сообщении учреждения, это стало результатом разрушения Каховской ГЭС.

— По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака, — говорится в сообщении центра. В центре уточнили, что также зафиксировано значительное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.

В свою очередь, в Минздраве Херсонской области заявили, что в регионе «случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний не зафиксировано», эпидемиологическая ситуация стабильная, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий. — На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано, — отметил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков. Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья На Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Епифанов ехал за рулем «Ленд-Крузера», в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%), — написал Рогов.



SHOT / t.me

Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Владимира Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.



ЦБ намерен круто повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран ЦБ РФ хочет резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Согласно проекту изменений в закон об ОСАГО, регулятор намерен увеличить тариф с 1,7 до 12,5. Для тех, у кого машины других государств (дружественных), всё останется по-прежнему, независимо от категории транспортного средства.

— Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты», — говорится в сообщении Центробанка. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать полис ОСАГО, для которого территориальный коэффициент составит 0,68 (минимальное значение).