Мобилизация, контрнаступление и Каховская ГЭС. О чем Путин говорил на встрече с военкорами

Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, которые работают в зоне боевых действий. На встрече, которая никак не анонсировалась заранее, глава государства рассказал, поменялись ли цели СВО и собираются ли власти проводить новую волну мобилизации. «Фонтанка» собрала главные тезисы, которые прозвучали в ходе этой беседы.

— Вводить военное положение в России «сейчас не нужно». «Нам нужно просто улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб», — цитирует главу страны пресс-служба Кремля.

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





— Необходимости в отправке срочников в зону СВО нет, как нет её «на сегодняшний день» и в мобилизации, радио Sputnik. Вопрос этот, по словам Путина, нужно решать «в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим». С начала года в стране набрали более 150 тысяч контрактников, уточняет РИА Новости.

— Цели СВО «меняются в соответствии с текущей ситуацией». «В целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — заявил президент. — Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которых направляют в зону боевых действий: «Государство должно сделать все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми» (цитата по телеканалу «Звезда»). — Конкретных сроков ротации мобилизованных закон «не предусматривает». Исходить «нужно прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения», пишет «Интерфакс».

— Путин заявил, что в трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, а Россия в произошедшем точно не была заинтересована: «Это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими» (цитата по пресс-службе Кремля).