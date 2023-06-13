Мобилизация, контрнаступление и Каховская ГЭС. О чем Путин говорил на встрече с военкорами

Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, которые работают в зоне боевых действий. На встрече, которая никак не анонсировалась заранее, глава государства рассказал, поменялись ли цели СВО и собираются ли власти проводить новую волну мобилизации. «Фонтанка» собрала главные тезисы, которые прозвучали в ходе этой беседы.
— Вводить военное положение в России «сейчас не нужно». «Нам нужно просто улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб», — цитирует главу страны пресс-служба Кремля.
— Необходимости в отправке срочников в зону СВО нет, как нет её «на сегодняшний день» и в мобилизации, радио Sputnik. Вопрос этот, по словам Путина, нужно решать «в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим». С начала года в стране набрали более 150 тысяч контрактников, уточняет РИА Новости.
— Цели СВО «меняются в соответствии с текущей ситуацией». «В целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — заявил президент.
— Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которых направляют в зону боевых действий: «Государство должно сделать все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми» (цитата по телеканалу «Звезда»).
— Конкретных сроков ротации мобилизованных закон «не предусматривает». Исходить «нужно прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения», пишет «Интерфакс».
— Путин заявил, что в трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, а Россия в произошедшем точно не была заинтересована: «Это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими» (цитата по пресс-службе Кремля).
— Дальнейшие шаги России зависят от контрнаступления украинской армии. Сейчас, как заявил президент, у России «есть планы разного характера в зависимости от ситуации». По словам Путина, в том числе Россия «оставляет за собой право» на использование снарядов с обедненным ураном в ответ на их применение со стороны Украины.