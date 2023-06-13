«У нас есть планы разного характера». Путин — о дальнейших шагах в ходе СВО

Дальнейшие шаги России в ходе военной операции зависят от «контрнаступления» украинской армии. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле.



По его словам, Россия будет исходить из ситуации и потенциалов, «которые сложатся на момент окончания так называемого контрнаступления». Он отметил, что в Киеве задумаются о том, что делать дальше, с учетом «катастрофических потерь».



«А мы будем смотреть из того, какой будет ситуация. И исходя из этого — будем предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — сказал российский лидер.

