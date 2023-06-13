«У нас есть планы разного характера». Путин — о дальнейших шагах в ходе СВО

Дальнейшие шаги России в ходе военной операции зависят от «контрнаступления» украинской армии. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле.
По его словам, Россия будет исходить из ситуации и потенциалов, «которые сложатся на момент окончания так называемого контрнаступления». Он отметил, что в Киеве задумаются о том, что делать дальше, с учетом «катастрофических потерь».
«А мы будем смотреть из того, какой будет ситуация. И исходя из этого — будем предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. «Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу нужно прекратить поставлять вооружение Украине», — добавил президент РФ.
В ходе встречи он также отметил, что Россия «не планировала ни крымских событий, ни событий, которые сейчас происходят», однако Москву вынудили вооруженным способом заканчивать конфликт.
Также Владимир Путин говорил о том, что цели России в ходе СВО «меняются в соответствии с текущей ситуацией», но в целом они «носят фундаментальный характер». По его словам, РФ «постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины». Поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, добавил он, «прекрасно горят».