«Не покидайте дома, не оставляйте детей». Глава Ростова обратился к горожанам

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале 24 июня обратился к жителям города. В сообщении он предупредил о возможном проходе военной техники по улицам и попросил быть предельно осторожными.



«В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», — написал мэр города.



Как сообщает портал 161.RU, на вокзале Ростова-на-Дону наблюдается ажиотаж, а по некоторым направлениям билеты купить уже проблематично.

