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    «Не покидайте дома, не оставляйте детей». Глава Ростова обратился к горожанам

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    Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале 24 июня обратился к жителям города. В сообщении он предупредил о возможном проходе военной техники по улицам и попросил быть предельно осторожными.

    «В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», — написал мэр города.

    Как сообщает портал 161.RU, на вокзале Ростова-на-Дону наблюдается ажиотаж, а по некоторым направлениям билеты купить уже проблематично.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    РостовРостов-на-ДонуМятежМятеж ПригожинаВоенный мятеж
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