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    Валюты взлетели. Евро в обменниках Петербурга — уже по 112 рублей

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    Курсы валют в обменных пунктах Петербурга 24 июня подпрыгнули.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В обменнике на Лиговском проспекте евро предлагается по 112 рублей, доллар — по 105 рублей, сообщает корреспондент «Фонтанки».

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    Фото: «Фонтанка.ру»

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