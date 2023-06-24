Валюты взлетели. Евро в обменниках Петербурга — уже по 112 рублей

Курсы валют в обменных пунктах Петербурга 24 июня подпрыгнули.
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В обменнике на Лиговском проспекте евро предлагается по 112 рублей, доллар — по 105 рублей, сообщает корреспондент «Фонтанки».
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Курсы валют в обменных пунктах Петербурга 24 июня подпрыгнули.
В обменнике на Лиговском проспекте евро предлагается по 112 рублей, доллар — по 105 рублей, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Новость дополняется.
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