«Получаем каждые сутки полк». Шойгу рассказал, сколько контрактников приходит в ВС РФ за сутки

В среднем за сутки в российскую армию поступают 1336 контрактников. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Фактически мы получаем каждые сутки полк», — сказал глава военного ведомства (цитата по ТАСС).

Также Шойгу добавил, что в настоящее время активно формируются резервы — личный и техника. По контракту, как передает ТАСС, уже набрано 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы.

Кроме того, на совещании глава Минобороны заявил о создании к концу июня нынешнего года резервной армии. Она получит больше 3700 единиц техники.